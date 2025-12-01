حسین اسحاقی: نوزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسحاقی، گفت: توافقنامه برگزاری نوزدهمین نمایشگاه کتاب استان کرمان بین مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان امضا شد و کرمان جزو ۱۴ استانی است که نمایشگاه کتاب در آنها برگزار میشود.
وی افزود: بر اساس این توافقنامه، نمایشگاه کتاب در قالب بخش حضوری با مشارکت متمرکز و مستقیم همه ناشران مطرح کشور و ناشران استانی، بخش مجازی مختص کتابفروشان استان کرمان و بخش بینالملل با مشارکت مؤسسات توزیع کتابهای خارجی و با حضور مهمانان علمی و ادبی در بخش حضوری نمایشگاه برگزار خواهد شد.
وی از ایجاد بخش ویژه شهید سلیمانی در بخش حضوری نمایشگاه کتاب استان کرمان، طراحی و اجرای فعالیتهای فرهنگی هنری و برنامههای ویژه در بخش جنبی نمایشگاه خبر داد و افزود: برنامههای جنبی در ایجاد شور و شوق نمایشگاه کتاب بسیار مؤثر است و نقش محوری دارد.
اسحاقی، با تاکید بر اجرای برنامههای فرهنگی و هنری جذاب به منظور پربارتر کردن نمایشگاه کتاب، گفت: رونمایی کتاب، راهاندازی رادیو نمایشگاه، گفتوگوهای ادبی، سرای اهل قلم با حضور نویسندگان، شاعران و صاحبنظران از جمله برنامههای پیشنهادی برای بخش جنبی نمایشگاه کتاب استان کرمان است.
وی اظهار داشت: اجرای تئاتر خیابانی نیز از برنامههای قابل اجراست و دستگاههای دیگر مانند کانون پرورش فکری و بهزیستی نیز میتوانند غرفه داشته باشند، ضمن اینکه در مدت برگزاری نمایشگاه کتاب در تالار فرهنگ و هنر کرمان برنامههای موسیقی هم داریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان افزود: با حمایت مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمان، یارانه مناسبی تخصیص یافته که در قالب تخفیف ویژه به مردم عزیز ارائه میشود.
وی همچنین گفت: بعد از اجرای برنامههای متعدد در سال جاری و در راستای کلان برنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهویژه مردمی سازی و تحقق عدالت فرهنگی باید به سمتی برویم که برگزاری رویدادها و نمایشگاهها را به بخش غیردولتی واگذار کنیم و ما نقش سیاستگذاری و نظارتی داشته باشیم.
کرمان- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: نوزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان کرمان پس از چند سال وقفه، ۲۷ آذر تا ۴ دی ماه امسال در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار میشود.
