نامه معاون آموزشی وزیر علوم به رئیس سازمان سنجش

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم در نامه‌ای به محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی بر اساس نامه شماره ۱۸۲-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲، درخواستی جهت ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی زیر نظام‌ها برای رعایت عدالت آموزشی داده‌اند خواهشمند است در خصوص موارد پیشنهادی این اتحادیه به شرح ذیل دستور بررسی و اقدام لازم را صادر نمائید:

۱ بازه زمانی ثبت نام برای رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی تا آخر شهریور ماه فعال بوده و این بازه برای همه زیر نظام‌ها بطور یکسان رعایت شود.

۲ بعد از اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته آزمون سراسری و در آبان ماه یک بازه زمانی ثبت نام برای رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی به عنوان ثبت نام با تأخیر یا تکمیل ظرفیت در نظر گرفته شود.

متن نامه به شرح زیر است: