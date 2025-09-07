پنج شناور حامل سوخت قاچاق در آب های میناب توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی از توقیف پنج فروند شناور و دو دستگاه خودروی فعال در زمینه قاچاق در شهرستان میناب خبر داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق سازمان یافته سوخت و فرآورده‌های نفتی در سطح استان، با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، مأموران پایگاه دریابانی مستقر در این شهرستان موفق شدند ضمن اطلاع از انتقال محموله‌های بزرگ سوخت قاچاق در سواحل و خورهای این شهرستان نسبت به مقابله با قاچاقچیان اقدام کنند.

وی ادامه داد: با اجرای این عملیات، مأموران دریابانی پس از گشت‌زنی مستمر، موفق به توقیف پنج فروند شناور و دو دستگاه خودروی فعال در زمینه قاچاق سوخت شده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به معدوم سازی ۷ هزار و هفتصد متر لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل حوزه استحفاظی شهرستان میناب، تصریح کرد: مأموران با انهدام خطوط اصلی و انشعابات آنها مسیر انتقال سوخت قاچاق به بستر دریا را قطع کرده‌اند.

قهرمانی خاطرنشان کرد: سوخت‌های کشف شده طبق روال قانونی با دستور قضائی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی شده و وارد چرخه توزیع قانونی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قاچاق سازمان یافته سوخت طی سال‌های اخیر موجب ضربه سنگین به تولید ملی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، تاکید کرد: دستگاه قضائی با تمام توان مانع از فعالیت قاچاقچیان خواهد شد و با مرتکبان اینگونه جرایم قاطعانه برخورد خواهد کرد.