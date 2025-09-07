درآمد پرستار اورژانس نباید کمتر از پرستار بیمارستان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی نظام پرستاری، احمد نجاتیان، در جلسه مشترک با رئیس سازمان اورژانس کشور، افزود: نیروهای فوریتهای پزشکی بخشی از جامعه پرستاری کشور هستند و به جز پرستارانی که در فوریتهای پزشکی خدمت میکنند، بالغ بر ۱۳ هزار نیروی فوریتهای پزشکی عضو سازمان نظام پرستاری هستند.
وی ادامه داد: سازمان نظام پرستاری کارگروهی را با محوریت فوریتهای پزشکی تشکیل داده که پیگیری مسائل آنها را با توجه به اقداماتی که میتواند، انجام دهد. بسیاری از موضوعات را با رئیس سازمان اورژانس کشور هماهنگ میکنیم و همواره سعی کردیم در کنار مسائل پرستاران بیمارستان، مشکلات فوریتهای پزشکی را بیان کنیم.
نجاتیان افزود: هنوز در تأمین معیشت نیروهای اورژانس باید قدمهای بیشتری برداشته شود. یک پرستار فوریتهای پزشکی نباید از یک پرستار بیمارستان در شرایط یکسان درآمد کمتری داشته باشد. سازمان نظام پرستاری هم قدمهایی برای نیروهای فوریتها برداشته است، هر چند در شأن این نیروها نیست، اما امیدواریم با تلاشهای بیشتر بتوانیم اقدامات بیشتری انجام دهیم.
