ارائه گواهی انحصار وراثت و خدمات هویتی از طریق سامانه «سهیم»

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با تشریح اقدامات سازمان ثبت احوال در حرکت به سمت سازمانی الکترونیک گفت: سامانه سهیم به‌عنوان درگاه خدمات یکپارچه هویتی، با هدف تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری شهروندان در حال ارائه خدمت به مردم است و این سامانه با اتصال به سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان)، امکان احراز هویت الکترونیکی را فراهم کرده و دسترسی به خدمات متنوعی از جمله مشاهده پایگاه اطلاعات خانواده، پایگاه سامانه تعاملی نام، درخواست تغییر نام و نام خانوادگی، درخواست کارت ملی هوشمند، تغییر نشانی، صدور گواهی تجرد، و سایر خدمات را میسر می‌سازد.

وی افزود: از مزایای برجسته سامانه «سهیم» می‌توان به صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه‌ها، و افزایش دقت در ارائه خدمات اشاره کرد که موجب ارائه خدمات سریع به مردم خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور اظهار داشت: طبق قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از سال جاری صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور صورت خواهد گرفت و این خدمت در بستر سامانه سهیم به شهروندان ارائه می‌شود.

وی بیان داشت: سامانه سهیم به‌صورت ۲۴ ساعته در دسترس کاربران قرار دارد و استفاده از خدمات آن رایگان است و شهروندان برای بهره‌مندی از این خدمات، می‌توانند با مراجعه به نشانی sahim.sabteahval.ir و طی مراحل ثبت‌نام و احراز هویت، از امکانات متنوع این سامانه بهره‌مند شوند.