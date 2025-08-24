به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبتاحوال کشور با اشاره به اقدامات تحققیافته و در دستور کار این سازمان در عمر یک ساله دولت چهاردهم، گفت: چشماندازی که برای سازمان ثبتاحوال ترسیم کردهایم، تحقق سازمان هوشمند ثبتاحوال است و در یک سال گذشته در همین مسیر حرکت کردهایم.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به عملیاتی شدن سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان)، گفت: در این سامانه، پس از ثبت نام متقاضی، اطلاعات هویتی شخص با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور تطبیق داده میشود و سپس برای تأیید، کد یک بار مصرف صادر میشود.
وی افزود: در ادامه این فرآیند، سامانه هدا با بهرهگیری از موتورهای هوش مصنوعی، اقدام به تطبیق چهره و زندهسنجی فرد میکند و پس از تأیید، سطح احراز هویتی متقاضی افزایش مییابد.
کارگر ادامه داد: گواهی ولادت نوزادان نیز که قبلاً بهصورت دستی صادر و به سازمان ثبتاحوال ارائه میشد، اکنون با همکاری وزارت بهداشت بهصورت الکترونیک صادر میشود و برای سازمان ثبتاحوال ارسال خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: در همین راستا سامانهای به نام «سامانه تعاملی نام» ایجاد کردهایم که پدر و مادر نوزاد میتوانند در منزل یا هر مکان مناسب، با استفاده از این سامانه نام مورد نظر فرزندشان را انتخاب و به سازمان ثبتاحوال اعلام کنند و ما پس از بررسیهای لازم آن را ثبت میکنیم. بنابراین دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای گرفتن گواهی ولادت نیست.
رئیس سازمان ثبتاحوال کشور گفت: اقدام دیگری که انجام شد، ایجاد بستر لازم برای صدور شناسنامههای الکترونیکی است که برای نوزادان عملیاتی خواهد شد. این امر مزایای گوناگونی دارد؛ از جمله جلوگیری از جعل شناسنامه، کاهش آسیبپذیری اسناد، و رفع مشکلات مربوط به مفقودی مدارک فیزیکی. در آینده نزدیک شناسنامهها بهصورت الکترونیکی به نوزادان ارائه خواهد شد.
کارگر افزود: اقدام مهم دیگر در این یک سال، انتقال صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبتاحوال بوده است. در گذشته افراد باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی، درخواست خود را ثبت و پرونده تشکیل میدادند و مراحل قضائی زمانبر و هزینهبر را طی میکردند.
وی ادامه داد: از مرداد امسال، این فرآیند در سازمان ثبتاحوال بهصورت تمامالکترونیک انجام میشود؛ بهگونهای که به محض صدور گواهی فوت متوفی، نهایتاً ظرف ۲۰ روز گواهی انحصار وراثت صادر و بهصورت الکترونیک برای همه وراث و ذینفعان ارسال خواهد شد.
کارگر گفت: این اقدام مزایای بسیاری دارد و از هزینههای پنهان و آشکار جلوگیری میکند و امیدواریم مردم از این خدمات رضایتمندی لازم را داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین در خصوص ایجاد پایگاه GiS جمعیتی کشور گفت: در راستای توسعه مرکز رصد جمعیت کشور و با توجه به ضرورت بهرهمندی کشور از اطلاعات مکانمحور جمعیت، سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۳ اقدام به ایجاد پایگاه GiS جمعیتی کشور با استفاده از اطلاعات هویتی، جمعیتی و نشانی افراد و تلفیق آنها با نقشه و مختصات جغرافیایی کرده است.
