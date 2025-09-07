مطرح شدن پیشنهاد همکاری‌ اقتصادی و نمایشگاهی بین ایران و باشقیرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس سرمایهگذاری سیبای با حضور رئیسجمهوری ایالت باشقیرستان برگزار شد و فرصتی برای تقویت همکاریهای اقتصادی و فرهنگی بین ایران و این منطقه فراهم کرد.
در این کنفرانس، مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نشست ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی (WCC) در جمهوری باشقیرستان شرکت و بر نقش کلیدی صنایع دستی در توسعه اقتصادی و دیپلماسی فرهنگی تأکید کرد.
جلالی با اشاره به جایگاه صنایع دستی بهعنوان «میراث زنده بشری»، این هنرها را ابزاری برای توانمندسازی زنان و جوانان، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت اقتصاد خلاق دانست.
وی اظهار داشت: صنایع دستی نهتنها روایتگر گذشتهاند، بلکه با تلفیق سنت و نوآوری، آیندهای پایدار میسازند. این هنرها راهی برای ایجاد درآمد، کار شایسته و جذب گردشگر در سطوح محلی و بینالمللی هستند.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و باشقیرستان در مسیرهای تجاری ولگا–اورال و جاده ابریشم، صنایع دستی را پلی برای تقویت همکاریهای اقتصادی و فرهنگی بین دو منطقه توصیف کرد.
جلالی پیشنهاد داد که ایران و باشقیرستان از طریق برگزاری کارگاههای مشترک، برپایی نمایشگاههای متقابل در شهرهای تاریخی و مستندسازی دانش صنایع دستی، همکاریهای خود را گسترش دهند.
معاون صنایع دستی ایران همچنین بر اهمیت شبکه زنده جاده ابریشم در چارچوب یونسکو تأکید کرد و افزود: کارگاههای مشترک، نمایشگاههای بینالمللی و تبادل هنرمندان میتواند به تقویت اقتصاد خلاق و معرفی تجارب مشترک ایران و باشقیرستان به جهان منجر شود.
جلالی با اشاره به ظرفیتهای ایران در حوزه صنایع دستی، از جمله ۲۹۹ رشته فعال، ۱۷ شهر و روستای جهانی و ۸۲ شهر و روستای ملی، این پتانسیل را فرصتی برای توسعه گردشگری فرهنگی و اقتصاد پایدار دانست.
وی همچنین صنایع دستی باشقیرستان، از جمله زیورآلات نقرهای و سوزندوزیهای اصیل، را بهعنوان سرمایهای برای گسترش همکاریهای اقتصادی و فرهنگی ستود. کنفرانس سرمایهگذاری سیبای و این نشست تخصصی، بستری برای تقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی بین ایران و باشقیرستان از طریق صنایع دستی و ترویج اقتصاد خلاق در سطح بینالمللی فراهم کرد.
