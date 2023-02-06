۹۲۰ میلیارد تومان اعتبار در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ملکی زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست با رؤسای شبکههای بهداشت و درمان و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: در یک سال گذشته تا دیماه سال جاری از محل تملک دارایی سرمایهای (استانی) ۹۰ میلیارد تومان، تملک دارایی سرمایهای (ملی) ۱۶۵ میلیارد تومان توسط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جذب شده است.
وی ضمن تبریک ایامالله دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و نام شهدا تصریح کرد: همچنین از محل تملک دارایی سرمایهای (ارزشافزوده) ۸۱ میلیارد تومان، ردیفهای ابلاغی اختصاصی و هزینهای (ارزشافزوده) ۱۱۶ میلیارد تومان، صندوق توسعه ملی ۲۱۵ میلیارد تومان، هدفمندی یارانهها ۱۷ میلیارد تومان، هدفمندی - ساخت و تجهیز مراکز ناباروری ۱۰ میلیارد تومان، ردیفهای ابلاغی جاری و اختصاصی وزارتی ۱۴۰ میلیارد تومان و اعتبارات جاری (سایر) ۸۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جذب شده است.
ملکی زاده با اشاره به اینکه جذب اعتبارات در دانشگاه علوم پزشکی در سال جاری افزایشی بوده است اضافه کرد: کرونا وضعیت درآمدی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را تحت تأثیر قرار داد بنابراین باید وضعیت درآمدهای بیمارستانی با برنامهریزی مناسب بهبود یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اینکه در حوزههای بهداشت و درمان بهویژه بیمارستانها باید به درآمدهای ثابت متکی باشیم گفت: رؤسای شبکههای بهداشت و درمان و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با برنامهریزیهای مدون باید درآمدهای ثابت را برای مدیریت مربوطه خود ایجاد کنند.
نظام ارجاع الکترونیک از تکالیف قانونی است
وی با اشاره به اینکه نظام ارجاع الکترونیک تجلی سطحبندی خدمات بوده که از تکالیف قانونی است گفت: رؤسای شبکههای بهداشت و درمان و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای اجرای هر چه بهتر نظام ارجاع الکترونیک برنامهریزی دقیق داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بابیان اینکه طرح پزشکی خانواده تا حدود زیادی مشکلات بیماران را مرتفع میکند، افزود: پزشکی خانواده تنها درمانگر نبوده و سلامتنگر و جامعه نگر است بنابراین باید اجرای این طرح با برنامهریزی و سرعت در دستور کار همه مسئولین حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار گیرد.
ملکی زاده اضافه کرد: آگاهی بخشی و برنامهریزی برای رسیدن به اهداف عالیه نظام سلامت در دستور تمامی مدیران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر باید باشد.
وی با تأکید بر اینکه چابک سازی اداری در حوزه سلامت ضروری است افزود: نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی پایکار حوزه سلامت بودهاند و مدیران باید ارتباط با مسئولین شهرستانی و استانی برای ارتقا حوزه سلامت را بیشتر بکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خطاب به رؤسای شبکههای بهداشت و درمان و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: خدمات خوبی در مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی در سراسر استان بوشهر صورت میگیرد که باید خدمات ارائهشده در حوزه سلامت هر شهرستان را تبیین کنید.
ملکی زاده بابیان اینکه تکریم اربابرجوع باید بهعنوان اصل مهم در دستور یکایک پرسنل دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر باشد خاطرنشان کرد: اجرای عدالت و دسترسی آسان همگان به خدمات بهداشتی و درمانی از اساسیترین برنامه دانشگاه علوم پزشکی است.
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