نشست تبادل علم و فناوری با حضور محققان خارجی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نشست تبادل علم و فناوری و کارگاه بین‌المللی همتایابی ۲۰۲۵ «استپ» امروز یک‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در دومین روز از هفته جایزه مصطفی (ص)، برگزار شد.

در این مراسم دانشگاه امیرکبیر میزبان بیش از ۱۰۰ مهمان علمی و فناوری از کشورهای مختلف جهان اسلام است که در این مراسم به شبکه سازی خواهند پرداخت.

همچنین یکی از رویدادهای این هفته «کافه علم» است که توسط رصدخانه بنیاد مصطفی طراحی شده و هدف آن بیان موضوعات علمی به زبان ساده در فضایی عمومی است. این برنامه گفتگو محور از بهار ۱۴۰۰ به صورت پیوسته در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، زنجان و پردیس برگزار شده است و امروز کافه علم برگزیدگان ششمین دوره جایزه مصطفی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.