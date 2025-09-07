  1. دانش و فناوری
  2. علم و دانش
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

نشست تبادل علم و فناوری با حضور محققان خارجی برگزار شد

نشست تبادل علم و فناوری با حضور محققان خارجی برگزار شد

دهمین نشست تبادل علم و فناوری از مجموعه برنامه های هفته جایزه مصطفی برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نشست تبادل علم و فناوری و کارگاه بین‌المللی همتایابی ۲۰۲۵ «استپ» امروز یک‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در دومین روز از هفته جایزه مصطفی (ص)، برگزار شد.

در این مراسم دانشگاه امیرکبیر میزبان بیش از ۱۰۰ مهمان علمی و فناوری از کشورهای مختلف جهان اسلام است که در این مراسم به شبکه سازی خواهند پرداخت.

همچنین یکی از رویدادهای این هفته «کافه علم» است که توسط رصدخانه بنیاد مصطفی طراحی شده و هدف آن بیان موضوعات علمی به زبان ساده در فضایی عمومی است. این برنامه گفتگو محور از بهار ۱۴۰۰ به صورت پیوسته در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، زنجان و پردیس برگزار شده است و امروز کافه علم برگزیدگان ششمین دوره جایزه مصطفی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

کد خبر 6582188
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها