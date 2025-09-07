کرمانشاه دومین شورای فنی برتر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح یکشنبه در ششمین جلسه شورای فنی استان کرمانشاه که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، دبیر شورای فنی استان و مدیران عضو برگزار شد، اظهار کرد: کسب رتبه دوم در میان شوراهای فنی کشور یک موفقیت ارزشمند برای استان کرمانشاه است که نشان‌دهنده تلاش، تعهد و همراهی تمامی دستگاه‌های عضو شورا در مسیر ارتقای کیفیت و تحقق اهداف توسعه‌ای استان است.

وی افزود: شورای فنی استان کرمانشاه در شاخص تعداد جلسات تشکیل شده و تعداد دستورکارهای بررسی شده نیز موفق به کسب رتبه دوم کشور شد. همچنین کارگروه نظارت شورای فنی استان در سطح کشور رتبه نخست را در شاخص برگزاری تعداد جلسات به دست آورد و کارگروه پیمان نیز از نظر تعداد جلسات در جایگاه دوم کشور ایستاد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر این، شورای فنی استان در شاخص تعداد موارد حل اختلاف بررسی شده و پاسخگویی به استعلامات نیز رتبه پنجم کشور را کسب کرد و در مجموع توانست در ۷ شاخص از ۸ شاخص ارزیابی عملکرد جزو پنج استان برتر کشور قرار گیرد.

نجفی یادآور شد: این موفقیت در حالی رقم خورد که شوراهای فنی ۱۴ استان کشور نتوانستند در جمع پنج استان برتر جایگاهی به دست آورند. وی با تجلیل از سطح علمی و فنی اعضای کارگروه‌های زیرمجموعه شورا گفت: مباحث مطرح‌شده در جلسات از پشتوانه‌ای تخصصی و علمی برخوردار است و بسیاری از اعضا از چهره‌های برجسته و مشاوران خبره در سطح ملی محسوب می‌شوند.

وی نقش دبیرخانه شورای فنی استان را نیز برجسته دانست و گفت: دبیرخانه شورا با یک برنامه‌ریزی منسجم و با همکاری همه اعضا توانست این موفقیت بزرگ را رقم بزند که جای قدردانی دارد.

نجفی در پایان ابراز امیدواری کرد: با کار و تلاش بیشتر، جایگاه شورای فنی استان کرمانشاه در سطح کشور ارتقا یابد و به یکی از الگوهای موفق کشوری در حوزه فنی و عمرانی تبدیل شود.

در این نشست همچنین گزارش عملکرد شورای فنی استان در سال ۱۴۰۳ توسط دکتر پشنگ دبیر شورا ارائه شد و پرونده‌های مطرح در کارگروه پیمان و ضوابط فنی مورد بررسی قرار گرفت.