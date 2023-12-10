شناسایی خودروهای فاقدمعاینه فنی درکرمانشاه باید با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان کرمانشاه که با حضور دستگاه‌های عضو این ستاد در سالن شهید قلیوند استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: استان کرمانشاه دارای ۹ ایستگاه پایش هواست که باید تعمیر و نگهداری آنها به صورت مداوم انجام گیرد و با کمک شهرداری باید نسبت به راه اندازی ایستگاه‌های جدید اقدام شود.

وی با بیان اینکه اتصال جایگاه‌های سوخت به طرح کهاب باید با جدیت دنبال شود، افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید با یک برنامه زمان بندی نسبت به اتصال جایگاه‌های سوخت به این طرح اقدام کنند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس قانون مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین به وزارت کشور سپرده شده است و هم اکنون ۲۶ مرکز شامل ۲۰ مرکز خودروهای سبک و ۶ مرکز خودروی سنگین در استان فعالیت دارد.

نجفی بیان کرد: شهرهای قصرشیرین، ثلاث باباجانی و دالاهو فاقد مرکز معاینه فنی هستند و شهر کرمانشاه نیز هفت مرکز خودروی سبک و سه مرکز خودروی سنگین دارد.

وی ادامه داد: مراکز معاینه فنی ۱۷ دستورالعمل خودروی سنگین و ۱۶ دستورالعمل خودروی سبک دارند و ۲ مرکز نیز امسال به دلیل تخلف پلمب شده‌اند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروها در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است و نظارت و بازرسی بر این مراکز نیز باید افزایش یابد.

نجفی گفت: استان کرمانشاه ۶۰۴ هزار و ۷۶۰ خودرو با پلاک استان دارد و جمع، کل وسایل نقلیه نیز ۷۲۵ هزار و ۷۶۱ خودرو است که در سال گذشته ۳۰۷ هزار و ۴۲۵ خودرو برای دریافت معاینه فنی اقدام کرده‌اند که ۲۶۳ هزار و ۲۱۵ خودرو نمره قبولی دریافت کردند و جریمه خودروهای فاقد معاینه نیز روزانه ۵۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه دوربین‌های نظارتی شهری باید افزایش یابد، خاطر نشان کرد: هم اکنون ۱۷ دوربین در شهر کرمانشاه فعال است که تعداد آن توسط شهرداری کرمانشاه باید تا پایان سال به ۴۵ دوربین برسد.