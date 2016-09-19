به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی امروز دوشنبه در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: شورای گفتگو مدت سه سال است که بطور رسمی مشغول فعالیت است و اوج فعالیت آن مربوط به سال ۹۳ میباشد.
کاشفی افزود: ۱۸ جلسه در سال ۹۳ تشکیل شد که تعداد مصوبات آن جلسات ۱۴۶ مورد بوده و تقریبا ۶۰ درصد از مصوبات به مرحله اجرا درآمدند و همین امر سبب شد که در همان سال رتبه اول کشوری را کسب کنیم.
وی همچنین بیان داشت: در سال ۹۴ تعداد جلسات به ۲ جلسه رسید و به همین دلیل شورای گفتگوی کاملی نداشتیم و این جلسه اولین جلسه شورا در سالجاری است که امید است بتوانیم آنرا رونق دهیم.
کاشفی شورای گفتگو را کاملترین کارگروه معرفی کرد و اظهار داشت: این کارگروه یکی از کاملترین کارگروههای اقتصادی استان است که انتظار میرود دستگاه قضایی و ۳ نماینده مجلس که در آن عضو هستند در جلسات حضور داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: در شورای گفتگو به گونهای عمل شده که موازی کاری با سایر کارگروهها نداشته باشد و بطور کلی به مسائلی رسیدگی میشود که میتواند در توسعه اقتصادی استان تاثیر بسزایی داشته باشند.
به گفته کاشفی پیشرفتهای کسب شده در بخشهای مختلف از جمله پتروشیمی، توسعه مرز سومار و صنعت گردشگری مربوط به مصوبات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در سالهای قبل میباشد.
رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد: در جلسات شورای گفتگو ۸ نفر از تشکلهای بخش خصوصی حضور دارند که در جلسات بعد پیشنهاد این نفرات به اطلاع شورا خواهد رسید.
وی در پایان افزود: در اتاق بازرگانی یک واحد جدا با یک مسئول و ۳ کارشناس دانشجوی دکترا برای بحث شورای گفتگو در نظر گرفته شده که مطالبی که در جلسات مطرح میشود از قبل کارشناسی شود تا بتوان از آنها بهره لازم برده شود.
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