دو بانوی ایران مسابقات تکواندو جهان را قضاوت می کنند

با دعوت رسمی کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو، دو بانوی داور ایران برای قضاوت در رقابت های قهرمانی جهان راهی چین خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های قهرمانی جهان دوم آبان ماه به میزبانی چین در شهر «ووشی» برگزار خواهد شد. برای قضاوت در این دوره از مسابقات و با دعوت رسمی کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو، مرجان تیموری و معصومه باقری دو داور برجسته ایرانی راهی چین خواهند شد.

معصومه باقری و مرجان تیموری که به ترتیب سابقه قضاوت در المپیک و پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ را در کارنامه دارند، در ادامه روند رو به رشد خود در اعتلای داوری بانوان، در رقابت های قهرمانی جهان قضاوت می‌کنند.

این حضور، نشان‌دهنده رشد و پیشرفت بانوان ایرانی در حوزه داوری ورزشی بین‌المللی است و گامی مهم در ارتقای جایگاه ایران در میادین جهانی به شمار می‌رود.

