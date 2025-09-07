دو بانوی ایران مسابقات تکواندو جهان را قضاوت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های قهرمانی جهان دوم آبان ماه به میزبانی چین در شهر «ووشی» برگزار خواهد شد. برای قضاوت در این دوره از مسابقات و با دعوت رسمی کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو، مرجان تیموری و معصومه باقری دو داور برجسته ایرانی راهی چین خواهند شد.

معصومه باقری و مرجان تیموری که به ترتیب سابقه قضاوت در المپیک و پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ را در کارنامه دارند، در ادامه روند رو به رشد خود در اعتلای داوری بانوان، در رقابت های قهرمانی جهان قضاوت می‌کنند.

این حضور، نشان‌دهنده رشد و پیشرفت بانوان ایرانی در حوزه داوری ورزشی بین‌المللی است و گامی مهم در ارتقای جایگاه ایران در میادین جهانی به شمار می‌رود.