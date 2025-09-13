  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

قضاوت ۲ داور زن تکواندو ایران در بازی‌های آسیایی جوانان

اتحادیه تکواندو آسیا از دو داور زن بین‌المللی کشورمان دعوت کرد تا برای قضاوت در رقابت‌های تکواندو بازی‌های آسیایی جوانان به بحرین سفر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابت های تکواندو در بازی های آسیایی بحرین طی روزهای دوم تا چهارم آبان ماه برگزار خواهد شد.بر همین اساس از سوی اتحادیه تکواندو آسیا دو داور بین المللی کشورمان برای قضاوت در این مسابقات به بحرین دعوت شدند.

زهرا لشگری و فرزانه یوسفیان، دو داور بین‌المللی کشورمان هستند که از با دعوت اتحادیه تکواندو آسیا برای قضاوت در بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ راهی بحرین خواهند شد.

پیش از این نیز معصومه باقری و مرجان تیموری از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در مسابقات جهانی چیه دعوت کرده بود و دعوت این دو داور برجسته در رویداد مهم قاره‌ای بیانگر جایگاه بالای داوری تکواندو ایران در سطح آسیا و جهان است.

کد خبر 6587582

