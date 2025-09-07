  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

تجلیل ساعی از سه بانوی قهرمان اهل‌سنت تکواندو در هفته وحدت

تجلیل ساعی از سه بانوی قهرمان اهل‌سنت تکواندو در هفته وحدت

رئیس فدراسیون تکواندو به مناسبت هفته وحدت از سه بانوی قهرمان اهل‌سنت این رشته ورزشی تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو از سه بانوی تکواندوکار اهل سنت تجلیل و قدردانی کرد. این مراسم به همت کمیته فرهنگی فدراسیون تکواندو برگزار گردید و طی آن از تلاش‌ها و افتخارات ارزشمند سه بانوی شایسته ورزش کشور قدردانی به عمل آمد.

سیده زهرا صمدیان، داور بین‌المللی تکواندو مهری شعبانی، مربی تیم ملی پاراتکواندو ایران و نسیبه شهبازی عضو ملی‌پوش تیم ناشنوایان ایران با حضور در دفتر رئیس فدراسیون با هادی ساعی دیدار و گفتگو کردند.

رئیس فدراسیون تکواندو در این آئین ضمن تقدیر از مقام والای این بانوان قهرمان، حضور افتخارآفرین آنان را نمادی روشن از وحدت، همبستگی و اخلاق ورزشی دانست و تأکید کرد که خانواده تکواندو همواره بر پایه برادری و همدلی گام برمی‌دارد.

این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به این قهرمانان به پایان رسید. ساعی به سایر اعضای تیم ملی بانوان ناشنوا که در این جلسه حضور داشتند، نماد المپیک ۲۰۲۴ پاریس را هدیه داد.

کد خبر 6582715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها