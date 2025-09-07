به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو از سه بانوی تکواندوکار اهل سنت تجلیل و قدردانی کرد. این مراسم به همت کمیته فرهنگی فدراسیون تکواندو برگزار گردید و طی آن از تلاش‌ها و افتخارات ارزشمند سه بانوی شایسته ورزش کشور قدردانی به عمل آمد.

سیده زهرا صمدیان، داور بین‌المللی تکواندو مهری شعبانی، مربی تیم ملی پاراتکواندو ایران و نسیبه شهبازی عضو ملی‌پوش تیم ناشنوایان ایران با حضور در دفتر رئیس فدراسیون با هادی ساعی دیدار و گفتگو کردند.

رئیس فدراسیون تکواندو در این آئین ضمن تقدیر از مقام والای این بانوان قهرمان، حضور افتخارآفرین آنان را نمادی روشن از وحدت، همبستگی و اخلاق ورزشی دانست و تأکید کرد که خانواده تکواندو همواره بر پایه برادری و همدلی گام برمی‌دارد.

این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به این قهرمانان به پایان رسید. ساعی به سایر اعضای تیم ملی بانوان ناشنوا که در این جلسه حضور داشتند، نماد المپیک ۲۰۲۴ پاریس را هدیه داد.