تیم امید کاراته ایران قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تاتامی قهرمانی آسیا در چین، روز پایانی خود را با درخشش کاراتهکاهای جوان ایران به یادگار گذاشت. تیم امید کشورمان در رده سنی زیر ۲۱ سال با نمایشی مقتدرانه ۴ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز را از آن خود کرد و با اقتدار بر سکوی نخست قاره ایستاد.
قهرمانان طلایی ایران در این روز پرافتخار، حسین وفا، یلدا نقیبیرانوند، مهرنگار احمدی و حنانه صالحی بودند. همچنین ابوالفضل همدمجو، محمدجواد صفری و فاطمهزهرا سعیدآبادی به مدال نقره رسیدند و ماهان میرزایی نیز با کسب مدال برنز کارنامه ایران را کامل کرد.
