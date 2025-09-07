  1. ورزش
تیم امید کاراته ایران قهرمان آسیا شد

ملی پوشان امید ایران با درخشش در روز پایانی رقابت های قهرمانی آسیا با کسب چهار مدال طلا، سه مدال مدال نقره و یک مدال برنز بالاتر از همه رقبا به عنوان قهرمانی قاره دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاتامی قهرمانی آسیا در چین، روز پایانی خود را با درخشش کاراته‌کاهای جوان ایران به یادگار گذاشت. تیم امید کشورمان در رده سنی زیر ۲۱ سال با نمایشی مقتدرانه ۴ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز را از آن خود کرد و با اقتدار بر سکوی نخست قاره ایستاد.

قهرمانان طلایی ایران در این روز پرافتخار، حسین وفا، یلدا نقی‌بیرانوند، مهرنگار احمدی و حنانه صالحی بودند. همچنین ابوالفضل همدم‌جو، محمدجواد صفری و فاطمه‌زهرا سعیدآبادی به مدال نقره رسیدند و ماهان میرزایی نیز با کسب مدال برنز کارنامه ایران را کامل کرد.

