به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کاراته قهرمانی رده های سنی آسیا که به میزبانی چین و با حضور نمایندگان ۳۰ کشور در شهر «شائوگویان» جریان دارد، امروز (شنبه ۱۵ شهریور) کاراته کاهای رده سنی جوانان به روی تاتامی می‌روند. در جریان همین روز از رقابت ها امیررضا مسلمان نماینده کشورمان در کاتای انفرادی با برتری مقابل رقبای خود راهی دیدار نهایی شد.

وی دور نخست «سانگوی» از هند را شکست داد و در ادامه با برتری مقابل «وینگ چو» از هنگ کنگ راهی مرحله نیمه نهایی شد و با پیروزی در تقابل با «یعقوب خواواه» از عربستان به دیدار نهایی صعود کرد.

فرنگیس صالحی در همین بخش در اولین دیدار برابر «افندی محمد» از مالزی باخت و حذف شد.

در مسابقات مقدماتی کومیته و در وزن ۵۵- کیلوگرم بینامین صراف پس از تساوی ۳ بر ۳ مقابل «شریستا» از نپال بازنده شد.

محمد عبداللهی در وزن ۶۱- کیلوگرم ابتدا ۳ بر یک «سادولیاف» از ازبکستان را شکست داد و در ادامه ۶ بر ۲ برابر «الصانعی» از کویت به برتری دست یافت و در نیمه نهایی هم با رأی داوران برابر «السریدی» از امارات پیروز و به دیدار نهایی صعود کرد.

زهرا رضازاده در وزن ۵۳- کیلوگرم با رأی داوران به «شیشیدو» از ژاپن باخت و به گروه شانس مجدد رفت.

در وزن ۴۸- کیلوگرم غزل فتحی در دور نخست «پایه» از سنگاپور را یک بر صفر از پیش رو برداشت و سپس ۵ بر یک «رودیانگ» از تایلند را شکست داد.