حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفتمین جلسه کارگروه استانی بررسی تسهیلات پرواربندی، ۷۲ طرح دامداری صنعتی و روستایی و ۱۳ طرح عشایری بررسی و مورد تایید اعضا قرار گرفتند،

وی تصریح کرد: تاکنون ۲۲۲ طرح از میان طرح‌های ثبت‌نام‌شده در سامانه سیتا به بانک عامل معرفی شده‌اند و این اقدام با هدف رونق تولید دام و حمایت از تولیدکنندگان استان صورت گرفته است،

نگهدار با اشاره به اهمیت پرداخت این تسهیلات در احیای واحدهای راکد و غیرفعال دامداری گفت: انتظار می‌رود با تخصیص این تسهیلات، واحدهای پرواربندی دارای مجوز که در سال‌های گذشته فعالیت آنها متوقف شده بود، مجدداً به چرخه تولید بازگردند، همچنین از متقاضیان تسهیلات پرواربندی خواست برای کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه کنند،

وی تاکید کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه کشاورزی و دامداری استان انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تأثیر مثبتی بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال در حوزه دامداری داشته باشد، تخصیص این تسهیلات، گامی مهم در جهت خودکفایی در تولید گوشت و تأمین نیازهای داخلی استان خواهد بود.

به گزارش مهر، استان مازندران با بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین یکی از قطب‌های اصلی دامپروری کشور محسوب می‌شود، سالانه بیش از ۱۲۰ هزار تن گوشت قرمز در این استان تولید می‌شود و سهم قابل توجهی در تأمین نیازهای داخلی دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود نیمی از واحدهای دامداری صنعتی استان به دلایل مختلفی مانند مشکلات مالی و کمبود سرمایه در گردش نیمه‌فعال یا غیرفعال هستند، از مجموع ۳۱۶ واحد دامداری صنعتی، نزدیک به ۱۵۵ واحد در سال‌های گذشته با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند و نیازمند حمایت‌های مالی و فنی برای بازگشت به چرخه تولید هستند.