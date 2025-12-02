۸۱۱ طرح پرواربندی دام در مازندران به بانک‌ معرفی شده است

حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل شانزدهمین کارگروه استانی تسهیلات پرواربندی دام در استان خبر داد و افزود: تاکنون ۲۰۶ طرح با مبلغ ۱۱۵ میلیارد ریال از این تسهیلات بهرهمند شدند.
وی گفت: این کارگروه با هدف تسریع در حمایت از تولیدکنندگان و رونق بخش کشاورزی و دامداری در استان برگزار شد.
نگهدار با اشاره به اینکه تاکنون ۸۱۱ طرح به بانک کشاورزی معرفی شده است افزود: تا کنون برای ۲۰۶ طرح قرارداد به مبلغ ۱۱۵ میلیارد ریال منعقد شده است.
وی با تاکید بر اهمیت این تسهیلات در رونق تولید دام گفت: یکی از اهداف اصلی پرداخت این تسهیلات فعالسازی واحدهای پرواربندی دام سبک و سنگین دارای مجوز است که در سالهای گذشته راکد و غیرفعال بودهاند.
نگهدار تصریح کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بخش کشاورزی و دامداری استان انجام میشود و برای تسریع در پرداخت تسهیلات، تشکیل میز خدمت مشترک مدیریت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی به صورت هفتگی در شهرستانها ضروری است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طرحهای مشمول این تسهیلات از میان طرحهای ثبتنامشده در سامانه سیتا انتخاب و پس از تأیید کارگروه استانی به بانک عامل معرفی میشوند تا مراحل پرداخت تسهیلات انجام شود.
