به گزارش خبرگزاری مهر، وحیده رخشانی با اشاره به نامگذاری ۱۴ ربیعالاول به عنوان روز سیستان و بلوچستان گفت: این روز میتواند بستر مناسبی برای معرفی داشتههای فرهنگی و هنری مردم این خطه باشد. میراثی که نهتنها بخشی از تاریخ محلی، بلکه گنجینهای ملی به شمار میآید.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان تصریح کرد: از جمله مهمترین این نمادها سوزندوزی بلوچ است؛ هنری که با دستان زنان بلوچ خلق میشود و هر نقش آن روایتگر بخشی از فرهنگ و هویت مردم منطقه است و این روز بهترین فرصت است تا این هنر در سطح ملی و حتی بینالمللی معرفی شود.
وی خاطرنشان کرد: موسیقی محلی و رقصهای آیینی بلوچ نیز جلوهای از شور و همبستگی اجتماعی است که در این روز میتوان با اجرای برنامههای فرهنگی، نسل جوان را بیش از گذشته با این میراث آشنا کرد.
رخشانی افزود: آیینهایی که در فصول مختلف سال برگزار میشود، بازتابی از پیوند انسان و طبیعت است و میتواند بهعنوان بخشی از برنامههای روز سیستان و بلوچستان مورد توجه قرار گیرد.
وی ابراز داشت: نامگذاری این روز اگر با برگزاری جشنوارههای فرهنگی، نمایشگاه صنایع دستی، نشستهای علمی و اجرای آیینهای بومی همراه باشد، علاوه بر معرفی استان، زمینهای برای توسعه گردشگری و تقویت هویت فرهنگی در سطح ملی فراهم خواهد کرد.
