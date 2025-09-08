مدارس از ابتدای مهر به صورت حضوری برگزار خواهند شد

مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: با تلاش همکاران و اجرای پروژه مهر، مدارس تهران برای حضور دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری مهیا شده‌اند.

وی در جریان مانور بازگشایی مدارس که دیروز در سطح شهر تهران برگزار شد، اظهار داشت: آمادگی نسبی مدارس برای پذیرش دانش‌آموزان سنجیده شده و با یاری خدا روز اول مهرماه، شروع حضوری کلاس‌ها خواهد بود.

پارسا تأکید کرد: هیچ‌گونه مشکلی از نظر نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات برای حضور دانش‌آموزان وجود ندارد و تمام مقدمات لازم برای یک بازگشایی موفق فراهم شده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که روز اول مهر، روزی بسیار خوب و به یادماندنی برای دانش‌آموزان خواهد بود.