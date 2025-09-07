  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

آغاز عملیات فاز دوم تکمیل زیرساخت گردشگری جزیره لارک

بندرعباس-سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در جزیره لارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی با بیان این مطلب گفت: در این مرحله از عملیات، اجرای خط انتقال آب به طول سه کیلومتر برای پهنه گردشگری لارک در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این اقدام با هدف رفع نیازهای اولیه گردشگران و فراهم‌سازی زیرساخت‌های پایدار برای توسعه خدمات گردشگری در این جزیره انجام می‌شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و بکر لارک اظهار کرد: جزیره لارک یکی از مقاصد خاص گردشگری در هرمزگان است که با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی، مناظر دریایی و موقعیت منحصربه‌فرد، می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری دریایی استان ایفا کند که اجرای این طرح‌ها به ایجاد شرایط مناسب برای حضور گردشگران داخلی و خارجی کمک خواهد کرد.

رئیسی افزود: اعتبار اختصاص یافته به این طرح ۱۰ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات ملی تأمین شده و تلاش می‌شود با مدیریت صحیح منابع، زمینه اجرای دیگر زیرساخت‌های موردنیاز جزیره نیز فراهم شود.

کد خبر 6582327

