به گزارش خبرنگار مهر، عباس رئیسی روز چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در این مرحله خط انتقال آب به طول سه کیلومتر در پهنه گردشگری لارک اجرا شد که هدف از آن تأمین نیازهای اولیه گردشگران و توسعه زیرساختهای پایدار در این جزیره است.
وی افزود: با اتمام این عملیات، گام مؤثری در مسیر آمادهسازی جزیره لارک برای تبدیلشدن به یکی از مقاصد ویژه گردشگری دریایی هرمزگان برداشته شده است.
رئیسی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد جزیره لارک گفت: این جزیره بهدلیل موقعیت خاص جغرافیایی، چشماندازهای طبیعی و مناظر بکر دریایی، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد و تکمیل زیرساختها میتواند زمینهساز توسعه خدمات گردشگری و رونق اقتصادی منطقه باشد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان خاطرنشان کرد: این پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اجرا شده است.
وی یادآور شد: فاز نخست تکمیل زیرساختهای گردشگری لارک پیشتر با اجرای بهسازی راههای دسترسی و ایجاد امکانات اولیه انجام شده بود و با پایان فاز دوم، روند توسعه گردشگری دریایی در این جزیره شتاب بیشتری گرفته است.
