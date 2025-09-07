  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

«دو نقطه» با فصلی جدید به زودی روی آنتن می‌رود

فصل جدید برنامه تلویزیونی «دو نقطه» با موضوع ایران به زودی از شبکه دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل جدید «دو نقطه» با محوریت وطن و ادبیات حماسی، پیشرفت، دانش و همبستگی ملی به‌ زودی روی آنتن می‌رود.

دوره جدید این برنامه با عنوان «فصل ایران» با اجرای نیما کرمی و حضور چهره‌هایی مانند آشا محرابی، امیرحسین مدرس، گیتی خامنه، زهرا چخماقی، جواد خیابانی، سیدجواد هاشمی، حسین رفیعی، ناصرفیض، رضا ایرانمنش، صابر خراسانی، فضه‌سادات حسینی و دیگر هنرمندان نام‌آشنای سینما و تلویزیون در ۴۰ قسمت روی آنتن شبکه دو می‌رود.

در این برنامه، ۸۰ گروه از شرکت‌کنندگان نوجوان دختر و پسر علاقه‌مند به ادبیات فارسی، با سرگروهی چهره‌های نام‌آشنای سینما و تلویزیون به رقابت می‌پردازند.

«دونقطه؛ فصل ایران» با نگاهی ویژه به جنگ تحمیلی اخیر کشورمان، در روزهای سه‌شنبه تا جمعه ساعت ۱۷ و ساعت ۲۲ پخش می‌شود.

این برنامه که محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو سیما به تهیه‌کنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و با کارگردانی محمد پورصباغیان است، مانند فصل گذشته، ارائه‌ای از زیبایی‌های ادبیات فارسی و محکی برای مهارت‌های زبانی است.

