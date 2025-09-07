به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل جدید «دو نقطه» با محوریت وطن و ادبیات حماسی، پیشرفت، دانش و همبستگی ملی به زودی روی آنتن میرود.
دوره جدید این برنامه با عنوان «فصل ایران» با اجرای نیما کرمی و حضور چهرههایی مانند آشا محرابی، امیرحسین مدرس، گیتی خامنه، زهرا چخماقی، جواد خیابانی، سیدجواد هاشمی، حسین رفیعی، ناصرفیض، رضا ایرانمنش، صابر خراسانی، فضهسادات حسینی و دیگر هنرمندان نامآشنای سینما و تلویزیون در ۴۰ قسمت روی آنتن شبکه دو میرود.
در این برنامه، ۸۰ گروه از شرکتکنندگان نوجوان دختر و پسر علاقهمند به ادبیات فارسی، با سرگروهی چهرههای نامآشنای سینما و تلویزیون به رقابت میپردازند.
«دونقطه؛ فصل ایران» با نگاهی ویژه به جنگ تحمیلی اخیر کشورمان، در روزهای سهشنبه تا جمعه ساعت ۱۷ و ساعت ۲۲ پخش میشود.
این برنامه که محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو سیما به تهیهکنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و با کارگردانی محمد پورصباغیان است، مانند فصل گذشته، ارائهای از زیباییهای ادبیات فارسی و محکی برای مهارتهای زبانی است.
