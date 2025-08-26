«دونقطه» به فینال فصل اول رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، فصل اول مسابقه تلویزیونی «دونقطه» پس از ۶۰ قسمت رقابت میان نوجوانان دختر و پسر علاقهمند به زبان و ادبیات فارسی از سراسر کشور، این هفته به چهار قسمت پایانی خود میرسد. ردهبندی دختران و پسران و همچنین مسابقات نهایی این رقابتها از چهارم تا هفتم شهریور، هر روز حوالی ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
گروههای راه یافته به مراحل نهایی بعد از طی کردن ۴ مرحله به نقطه سرنوشتساز تعیین برترینها رسیدند.
«دونقطه» در قالبی متفاوت از سایر مسابقات حوزه زبان و ادبیات فارسی، تلاش کرده با ایجاد شور و نشاط و هیجان در میان نوجوانان، مسیر یادگیری مفاهیم ادبی و زبانی را برای مخاطبان تلویزیون جذابتر کند.
فصل اول این مسابقه با حضور ۳۲ گروه دختران و ۳۲ گروه پسران از سراسر کشور و اجرای نیما کرمی تهیه شده و اکنون به مرحله حساس تعیین برترینها رسیده است.
«دو نقطه» محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو سیما به تهیهکنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان است.
