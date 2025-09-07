انتشار «فرهنگ واصلان» درباره عرفای شیعی تا قرن هشتم؛ جلد دوم در پاییز

به گزارش خبرنگار مهر، جلد نخست کتاب «فرهنگ واصلان» نوشته سهیلا صلاحی مقدم توسط نشر نگاه معاصر منتشر شده است.

سهیلا صلاحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد من در حوزه عرفان و به ویژه فرهنگ عُرفا تا قرن هشتم هجری قمری بود، که پیشنهاد موضوع و راهنمایی آن با استاد ارجمندم زنده یاد آقای دکتر حسین بحرالعلومی بود و افتخار داشتم که از مشاوره زنده‌یاد حجت‌الاسلام دکتر احمد احمدی و آقای دکتر تقی پورنامداریان _ سایه‌شان پایا _ هم بهره برده‌ام.

وی افزود: اکنون فرصت را غنیمت دانستم تا با ویرایش مجدد کتاب و تغییر نام، این اثر تکمیل شود. بر خود فرض دانستم که این کتاب با نام مطهر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و حضرت علی امیرالمؤمنین (علیه السلام) و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و ائمه اطهار (علیهم السلام) آغاز شود. سپس نام و شرح حال مختصری از اصحاب و یاران خاص ایشان همراه با دیگر علما و سالکان شیعی طریق الهی افزوده شود.

وی ادامه داد: بر این باور هستم که معرفت و عرفان اسلامی از قرن دوم هجری آغاز نشده و از همان آغاز ظهور اسلام شاهد محبت، عشق، عرفان، اخلاص، و از جان گذشتگی در طریق الهی هستیم؛ ایشان به راستی از واصلان هستند. به همین دلیل به پیشنهاد آقای قنبری مدیر انتشارات نگاه معاصر نام «فرهنگ عرفا»، به «فرهنگ واصلان» تغییر کرد.

این پژوهشگر و استاد بازنشسته دانشگاه گفت: دفتر اول این فرهنگ تا قرن هشتم از حرف «الف» تا حرف «صاد» آماده و منتشر شده و به دنبال آن، دفتر دوم از حرف «صاد» تا «ی» تقدیم خواهد شد. به یاری رب العالمین، این فرهنگ از آغاز قرن هشتم تا قرن چهاردهم هجری قمری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: جلد دوم «فرهنگ واصلان» ان‌شاالله در آبان ماه منتشر خواهد شد.