رئیس هیئت کشتی خوزستان: مسئولان باشگاه اندیمشک باید پاسخگو باشند

رمضان جمالپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به ابتلای کشتی‌گیران به بیماری پوستی در سالن پوریای ولی اندیمشک گفت: این باشگاه در اختیار مربیان است و شهریه آن را خودشان می‌گیرند و اگر اتفاقی هم افتاده باشد باید خودشان پاسخگو باشند. تا به الان گزارشی در این خصوص از اندیمشک به ما ندادند.

وی گفت: ولی در مجموع این باشگاه در اختیار مربیان است و اجاره‌ای هم بابت سالن به هیئت کشتی استان نمی‌دهند و حتی شهریه هم خودشان می‌گیرند، بنابراین در مورد نظافت باشگاه باید خود آن‌ها پاسخگو باشند. از هر نفر ماهیانه ۳۰۰ هزار نفر شهریه می‌گیرند و بحث نگهداری و نظافت آن‌جا هم برعهده خودشان بوده است.

رئیس هیئت کشتی استان خوزستان تأکید کرد: ما در اندیمشک هیئت شهرستان هم داریم اما هنوز گزارشی به ما اعلام نکردند. حتی خانواده‌ها هم گزارش ندادند. این باشگاه در اختیار مربیان است و اجاره به ما نمی‌دهند. نظافت و تأمین نگهداری برعهده مربیان است.

جمالپور گفت: کشتی خوزستان در سه چهار سال گذشته به آرامش رسیده اما چند نفری هستند که منافع شخصی آن‌ها قطع شده و به دنبال مسائل حاشیه‌ای هستند و به دنبال برهم زدن این آرامش هستند. در حال حاضر از ۱۰ نفر کشتی‌گیران اعزامی به مسابقات جهانی ۷ نفر آن‌ها خوزستانی هستند، ولی متأسفانه برخی به دنبال دامن زدن و ایجاد حواشی هستند و به دنبال این هستند که تیم ملی ایران نتیجه نگیرد. کشتی جور ورزش خوزستان را در این چند سال اخیر کشیده و سال گذشته سه مدال المپیک کسب کردیم.

رئیس هیئت کشتی استان خوزستان گفت: ما با کمترین امکانات و بدون هیچ بودجه‌ای به این نتیجه رسیدیم. خوشبختانه با زحمت هیئت‌ها در شهرستان‌ها و زحمت مربیان کشتی خوزستان در این چند سال به یک آرامش رسیده است. تمام تلاشمان این است که روز به روز کشتی خوزستان را به شرایط ایده آل برسانیم. در مسابقات جهانی جوانان از ۱۰ نفر کشتی‌گیر، ۶ نفر آن‌ها خوزستانی بودند و به فینال راه پیدا کردند. در رده بزرگسالان هم کشتی‌گیر خوزستانی داریم و امیدوارم بهترین نتیجه را بگیرند.

جمالپور گفت: بودجه برای تأمین امکانات و تجهیز در اختیار وزارت ورزش است و دست ما نیست. ما به عنوان هیئت کشتی هیچ بودجه‌ای برای زیرساخت‌ها و امکانات دریافت نمی‌کنیم و همه آن در اختیار وزارت ورزش است. هیئت کشتی هم روی باشگاه‌ها نظارت دارد ولی تا به الان هیچ گزارشی از سالن پوریای ولی شهرستان اندیمشک به ما داده نشده است. هیئت شهرستان هم در اندیمشک مستقر است و از آن‌جا هم به ما گزارش ندادند.

وی عنوان کرد: مربیانی که این باشگاه را در اختیار دارند باید خودشان پاسخگو باشند. چون همانطور که گفتم این باشگاه توسط مربیان اداره می‌شود و حتی اجاره‌ای به هیئت بابت این باشگاه نمی‌دهند. هیئت شهرستان هم حتی به ما گزارش نداده است.