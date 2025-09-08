زمان برگزاری قرعه کشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، پس از سالها برگزاری موفق لیگ برتر، امسال نیز این رقابتها با شور و حرارتی مضاعف دنبال خواهد شد و انتظار میرود هیجان آن بیش از همیشه باشد.
حضور سه کشتیگیر عنواندار خارجی در کنار دو ملیپوش برجسته ایران، جذابیت لیگ ۱۴۰۴ را دوچندان کرده و نوید تقابلهایی داغ میان بهترینهای کشتی دنیا در ایران را میدهد؛ اتفاقی که بیتردید با استقبال پرشور کشتیدوستان همراه خواهد شد.
این مراسم با حضور نمایندگان باشگاهها و تیمهای حاضر در لیگ برگزار میشود و طبق برنامهریزی انجامشده، آغاز رسمی مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از مهرماه خواهد بود.
مراسم قرعهکشی رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور، جام یادگار امام (ره)، روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه در سالن جلسات فدراسیون کشتی برگزار خواهد شد.
