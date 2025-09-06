  1. بین الملل
سفر فرمانده «سنتکام» به عراق و سوریه

فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در سفر به عراق و سوریه از مقر نظامیان آمریکایی مستقر در این دو کشور بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روداو، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) اعلام کرد که دریاسالار «برد کوپر» در سفر به عراق با فرماندهان ائتلاف و نیروهای آمریکایی حاضر در این کشور دیدار کرد.

سنتکام با صدور بیانیه ای درباره این سفر افزود: دریاسالار کوپر بر تعهد مستمر خود به روابط همکاری نظامی با شرکای عراقی‌مان تأکید کرد.

فرمانده سنتکام به اقلیم کردستان عراق هم سفر و با مقام های محلی این منطقه دیدار کرد.

در بیانیه سنتکام همچنین اعلام شد که کوپر به سوریه نیز سفر کرده و با نیروهای آمریکایی در این کشور دیدار کرد. فرمانده سنتکام در سفر به سوریه از اردوگاه «الهول» که محل نگهداری داعشی ها و خانواده های آنهاست نیز بازدید کرده است.

فرمانده سنتکام در سفر دوره ای به منطقه، به اردن، لبنان و سرزمین های اشغالی نیز سفر کرده است.

