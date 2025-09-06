سفر فرمانده «سنتکام» به عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روداو، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) اعلام کرد که دریاسالار «برد کوپر» در سفر به عراق با فرماندهان ائتلاف و نیروهای آمریکایی حاضر در این کشور دیدار کرد.

سنتکام با صدور بیانیه ای درباره این سفر افزود: دریاسالار کوپر بر تعهد مستمر خود به روابط همکاری نظامی با شرکای عراقی‌مان تأکید کرد.

فرمانده سنتکام به اقلیم کردستان عراق هم سفر و با مقام های محلی این منطقه دیدار کرد.

در بیانیه سنتکام همچنین اعلام شد که کوپر به سوریه نیز سفر کرده و با نیروهای آمریکایی در این کشور دیدار کرد. فرمانده سنتکام در سفر به سوریه از اردوگاه «الهول» که محل نگهداری داعشی ها و خانواده های آنهاست نیز بازدید کرده است.

فرمانده سنتکام در سفر دوره ای به منطقه، به اردن، لبنان و سرزمین های اشغالی نیز سفر کرده است.