به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان ظهر یکشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: هیمن نادری، دانشآموز با نیاز ویژه ذهنی متوسطه نوآوران آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کیوکوشین WKB ایران در رشته کومیته کمربند زیر قهوهای موفق به کسب مدال طلا شد.
اقبال خانی بیان کرد: این رقابتها که در سالن شهدای اوین تهران برگزار شد، در دو بخش کاتا و کومیته برگزار شد و ورزشکاران از ردههای سنی و کمربندی مختلف در آن شرکت کردند. نادری که در رده سنی نوجوانان و در بخش کومیته رقابت میکرد، موفق شد با همت و تلاش خود، مدال طلا را از آن خود کند و در میان همسالان عادی نیز بدرخشد.
کسب جواز حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان در ادامه افزود: این مسابقات به عنوان انتخابی رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ لهستان محسوب میشود و نفرات برتر جواز حضور در این رویداد بینالمللی را به دست خواهند آورد.
خانی با اشاره به آینده درخشان هیمن نادری، تصریح کرد: نادری ورزشکار با استعداد و آیندهداری است که فنون ورزشی را از مراحل پایه با موفقیت طی کرده است و امیدواریم با عضویت در تیم ملی کشور، او بتواند افتخارات بیشتری کسب کند.
ورزش و تأثیر آن بر دانشآموزان با نیاز ویژه
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان همچنین به اهمیت ورزش در زندگی دانشآموزان با نیازهای ویژه اشاره کرد و گفت: ورزش تنها به سلامت و شادابی جسم محدود نمیشود. فعالیتهای منظم ورزشی میتواند اعتماد به نفس، کاهش فشارهای روانی، افزایش احساس سودمندی و تقویت دقت و تمرکز دانشآموزان با نیازهای ویژه را به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به شعار «هر تفاوت یک فرصت در مسیر توسعه عدالت آموزشی» که به عنوان هدف سازمان آموزش و پرورش استثنایی برای سال ۱۴۰۴ انتخاب شده است، افزود: توسعه کمی، کیفی و پایش آموزش دانشآموزان استثنایی از اولویتهای کلان سازمان است و ما در تلاش هستیم تا فرصتهای برابر آموزشی را برای تمامی دانشآموزان فراهم کنیم.
قدردانی از مربی و مسئولان اجرایی
خانی همچنین موفقیت هیمن نادری را به دانشآموزان با نیازهای ویژه استان کردستان و تمامی دستاندرکاران این حوزه تبریک گفت و از تلاشهای مربی این دانشآموز، کاران مجید آبادی و مسئولان اجرایی هنرستان پسرانه نوآوران سنندج تشکر و قدردانی کرد.
این دانشآموز توانمند پیش از این نیز در پنجمین دوره مسابقات قهرمانان کشور سبک کیوکوشین WKB ایران که در بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، در رشته کومیته کمربندی رنگی موفق به کسب مدال طلا شد.
این موفقیتها نشاندهنده تلاش و اراده قوی هیمن نادری است که علیرغم نیازهای ویژه خود، توانسته در عرصههای ورزشی ملی بدرخشد و بهعنوان الگوی موفقیت برای دیگر دانشآموزان با نیازهای ویژه شناخته شود.
