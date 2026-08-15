سید فواد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کردستان در روزهای پیش‌رو میزبان یکی از رویدادهای ورزشی دانش‌آموزی منطقه ۴ کشور خواهد بود و تیم‌هایی از استان‌های کرمانشاه، همدان، لرستان، ایلام و کردستان برای حضور در این رقابت‌ها به استان سفر می‌کنند.

وی افزود: میزبانی این دوره از مسابقات از ۲۷ مرداد آغاز می‌شود و تا پنجم شهریور ادامه خواهد داشت و رقابت‌ها در بخش پسران و دختران برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه توسعه ورزش دانش‌آموزی یکی از زمینه‌های مهم برای ایجاد نشاط و پویایی در مدارس است، گفت: برگزاری مسابقات ورزشی فرصت مناسبی برای تقویت روحیه رقابت سالم، همکاری، همدلی و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

حسینی ادامه داد: آموزش و پرورش کردستان تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، شرایط مناسبی را برای حضور تیم‌های میهمان فراهم کند و این دوره از مسابقات در فضایی منظم، سالم و پرنشاط برگزار شود.

وی با اشاره به ابعاد فرهنگی این رویداد اظهار کرد: مسابقات منطقه‌ای دانش‌آموزان در قالب یادواره شهدای مدرسه شجره میناب برگزار می‌شود و همین موضوع، وجه تربیتی و فرهنگی ویژه‌ای به این برنامه ورزشی بخشیده است.

حضور ۴۰۰ دانش‌آموز و عوامل اجرایی

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان درباره تعداد شرکت‌کنندگان در این رقابت‌ها گفت: مسابقات در دو مرحله برگزار می‌شود و در هر مرحله حدود ۲۰۰ نفر از دانش‌آموزان و عوامل اجرایی حضور خواهند داشت.

حسینی افزود: در مجموع حدود ۴۰۰ نفر در این رویداد حضور دارند که برگزاری آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در بخش‌های اجرایی، اسکان، استقبال و هماهنگی‌های مربوط به مسابقات است.

وی درباره برنامه ورود تیم‌های شرکت‌کننده نیز گفت: کاروان پسران ۲۷ مرداد وارد استان می‌شود و تیم‌های دختران نیز ۳۱ مرداد به کردستان خواهند آمد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی لازم برای استقبال و استقرار تیم‌ها انجام شده تا روند حضور میهمانان و اجرای مسابقات بدون مشکل دنبال شود.

افتتاحیه ۲۸ مرداد برگزار می‌شود

حسینی با اشاره به آغاز رسمی رقابت‌ها بیان کرد: آیین افتتاحیه این رویداد ۲۸ مردادماه برگزار می‌شود و پس از آن مسابقات در رشته‌های فوتسال و والیبال طبق برنامه تعیین‌شده دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: حضور دانش‌آموزان ورزشکار از پنج استان در کردستان علاوه بر ایجاد فرصت رقابت و شناسایی استعدادهای ورزشی، زمینه تعامل بیشتر میان دانش‌آموزان و مجموعه‌های آموزشی استان‌های مختلف را فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان درباره شعار این دوره از مسابقات نیز گفت: این رویداد با شعار همه با هم برای ایران، برای مدرسه برگزار می‌شود که بر همبستگی، مسئولیت‌پذیری و پیوند میان هویت ملی و تربیت مدرسه‌ای تأکید دارد.

حسینی اظهار کرد: ورزش در کنار آموزش و فعالیت‌های تربیتی می‌تواند زمینه مناسبی برای پرورش دانش‌آموزانی پویا، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از روحیه کار گروهی ایجاد کند و برگزاری چنین برنامه‌هایی در همین راستا اهمیت دارد.

فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کردستان

وی ابراز امیدواری کرد؛ میزبانی این مسابقات تنها به برگزاری یک رویداد ورزشی محدود نشود و افزود: حضور دانش‌آموزان و عوامل اجرایی استان‌های مختلف فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجرایی کردستان است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تأکید کرد: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که رقابت‌ها در فضایی شایسته برگزار شود و شرکت‌کنندگان ضمن تجربه یک رقابت ورزشی سالم، خاطره‌ای ماندگار از حضور در استان کردستان داشته باشند.