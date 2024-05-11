‌طالب محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیمان امینی دانش آموز نیاز ویژه ذهنی پایه دهم دوره کار دانش خاص در هنرستان نوآوران سنندج است که با تلاش و پشتکار موفق به کسب این مهم شد و با صرف فعل خواستن توانستن است، حائز این افتخارآفرینی برای دانش‌آموزان استثنایی استان شد.

محمدی گفت: این دوره از رقابتها در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه جاری وبا شرکت ۱۵ تیم و به میزبانی شهرستان سقز برگزار شد.

‌وی ادامه داد: امینی ورزشکار با استعداد و آینده داری است که فنون ورزشی را از مراحل پایه با موفقیت طی کرده و امید است با عضویت در تیم ملی کشور بتواند افتخارات دیگری هم کسب کند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: این دانش آموز توانمند همچنین در رشته درودگری هفدهمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب رتبه اول کشوری شد.

وی افزود: از طریق تربیت‌بدنی دانش‌آموز دارای نیاز ویژه یاد می‌گیرد با افرادی که با او در ارتباط هستند روابط بهینه و مؤثری داشته باشد و به سازگاری بهتر و خودکفایی در روابط اجتماعی دست یابد.

وی با بیان اینکه گستره ورزش تنها محدود به سلامت و شادابی جسم نیست، یادآور شد: انجام فعالیت‌های منظم و مستمر ورزشی باعث کسب اعتماد به نفس، کاهش فشارهای روانی، افزایش احساس سودمندی، تقویت دقت و تمرکز دانش آموزان با نیازهای ویژه می‌شود.

محمدی با بیان اینکه برنامه مناسب فعالیت بدنی به دانش آموزان با نیازهای ویژه فرصت خواهد داد از لحاظ بدنی، مهارتی و روانی تربیت شده و یک زندگی فعال و سالم هنگام ورود به بزرگسالی داشته باشند؛ تصریح کرد: ورزش، بخش سازنده در برنامه‌های آموزشی مدارس با نیازهای ویژه می‌باشد و روشی برای تأمین سلامتی، نشاط و تعادل هیجانی و تربیت اجتماعی آنان است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان در پایان کسب این موفقیت ارزشمند را به جامعه معلولان، کلیه دست‌اندرکاران امر و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه استان تبریک گفت و از تلاش و زحمات اقبال خانی مدیر مدرسه و کلیه معلمان و عوامل اجرایی متوسطه دوره دوم کار دانش خاص نوآوران سنندج تقدیر و تشکر کرد.