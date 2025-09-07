سرپرست پارک‌ علم و فناوری قزوین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف با صدور حکمی مجید گلوئی را به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری قزوین منصوب کرد. در متن حکم انتصاب ابلاغی وزیر علوم خطاب به سرپرست پارک علم و فناوری قزوین آمده است:

با سلام و احترام، نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به سمت سرپرست پارک علم و فناوری قزوین منصوب می‌شوید.

امید است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و توجه به راهبردهای اساسی دولت وفاق ملی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری به ویژه توسعه پارک، مراکز رشد و حل مشکلات پیش‌روی واحدهای فناور و مؤسسات دانش‌بنیان مستقر ایفا نمائید.

انتظار می‌رود موارد ذیل در اولویت کارهای اجرایی جنابعالی قرار گیرد:

اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی و تعامل با معاونت فناوری وزارت عتف

پیگیری امور مربوط به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و فناوری به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز واحدهای فناور

تدوین سازوکار عملیاتی جهت تحقق مرجعیت و دیپلماسی فناوری و نوآوری و رصد فناوری‌های نوظهور

تلاش در جهت ماموریت‌گرایی پارک و ایجاد قطب‌های فناوری

تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرتبط ملی و استانی در جهت تأمین منابع مالی و جذب اعتبارات مربوطه

کمک به جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های فناورمحور و زیرساخت‌های مرتبط و شکل‌گیری ظرفیت نوآوری با محوریت بخش خصوصی

کمک به افزایش تعاملات مؤثر و هدفمند به مراکز علمی و فناوری و تعاملات سازنده با دیگر نهادهای اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان

- ی‌گیری بهره‌برداری از منابع قانونی مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری از جمله مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان با تاکید بر ماده ۱۱ این قانون

مجید گلوئی عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین است و دکترای هیدرولیک و مدیریت منابع آب خود را از دانشگاه صنعتی گراتس اتریش دریافت کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، پس از آنکه یک دوره پسادکتری با عنوان مدیریت منابع آب تحت اثر تغییرات اقلیم را در مؤسسه CERMES دانشگاه West Indies گذراند، از سال ۲۰۱۸ تاکنون چندین پروژه تحقیقاتی مختلف در زمینه مدیریت منابع آب را در کشور چین و با همکاری با مؤسسه IMHE (CAS) به پایان رسانده است.

وی دارای تجربیاتی در زمینه همکاری و مشاوره با شرکت‌های دانش‌بنیان، بویژه در بخش‌های بازچرخانی پساب و مدیریت سیلاب است و دوره‌های تخصصی متعددی را در منطقه فناوری شهر چنگدو استان سیچوان کشور چین گذرانده است.

وزیر علوم در نامه‌ای جداگانه از تلاش‌های جعفر احمدی رئیس سابق پارک علم و فناوری قزوین در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.