بیش از ۶۷۰۰ ایستگاه دائمی رصد تغییرات زمین در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسکندر صیدایی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان ایستگاههای دائمی ژئودینامیک و GNSS استان گیلان ضمن تشکر از تلاشهای مدیران استانی، به ویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان، اظهار کرد: شالوده مدیریت و اساس برنامهریزی، دادهها و اطلاعات دقیق، بهروز و قابل اعتماد است و بدون وجود این اطلاعات، تصمیمگیری علمی و درست امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور با تأکید بر اهمیت دادههای مکانی، افزود: اطلاعات مکانی بهعنوان پایه اصلی در حکمروایی داده در سطح جهان و کشور، نقش اساسی در تصمیمسازیها و برنامهریزیهای کلان ایفا میکند. از قدیمیترین نقشهها گرفته تا سامانههای پیشرفته امروزی، سازمان نقشهبرداری بیش از ۷۰ سال است که با استفاده از تجهیزات پیشرفته و تیمهای متخصص، به جمعآوری و تحلیل این دادهها میپردازد.
وی ادامه داد: با وجود بیش از ۶۷۰۰ ایستگاه دائمی در سراسر کشور که به طور شبانهروزی دادههای خود را ارسال میکنند، امکان مدلسازی تغییرات سطح زمین، تحلیل گسلها، لرزهخیزی و فرونشست فراهم شده است. این دادهها کاربردهای گستردهای در کشاورزی، صنعت، گردشگری، زیرساختها و سایر حوزههای توسعه دارد.
صیدایی با اشاره به سامانه زیرساخت مکانی (SDI) گفت: این سامانه ملی، ظرفیت ارائه بیش از ۱۰۰ هزار لایه نقشه و دادههای مختلف را به دستگاههای دولتی و استانی فراهم کرده است و در حال حاضر حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار لایه اطلاعاتی در این سامانه بارگذاری شده است.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور اضافه کرد: هدف ما این است که این دادهها در اختیار همه دستگاههای مرتبط قرار گیرد تا برنامهریزیها و مدیریتها علمیتر و کارآمدتر شود و در نهایت زندگی مردم با اثرگذاری مثبت همراه باشد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت موقعیت استان گیلان و ظرفیتهای بینظیر آن گفت: گیلان با منابع طبیعی، جنگلها، محصولات کشاورزی و پیشینه تمدنی خود یک سرمایه ملی است که باید با استفاده از این دادههای دقیق، مسیر توسعه و پایداری را طی کند.
صیدایی ضمن قدردانی از همکاری فرمانداران، شهرداران و مدیران کل استان افزود: امیدواریم با اتصال این ایستگاهها به شبکه ملی و اشتراکگذاری دادهها، گامهای مؤثری در جهت توسعه پایدار استان برداشته شود.
