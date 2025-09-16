دوازده رساله درباره نوروز در «نوروزنامه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نوروزنامه: دوازده رساله نوروزی» با تصحیح و تعلیقات حبیب الله اسماعیلی _دانش‌آموخته و پژوهشگر تاریخ_ توسط نشر نگارستان اندیشه منتشر شد. این کتاب اهمیت نوروز را در گستره فرهنگی ایران در ادوار تاریخی مختلف نشان می‌دهد.

نوروزنامه‌ها _که «نوروزنامه» منسوب به حکیم عمر خیام را می‌توان مهمترین آنها دانست_ کتاب‌هایی هستند درباره پیدایش و تاریخچه جشن نوروز و آداب آن و در آن موضوعاتی چون سرمنشأ نوروز، آئین‌های شاهان ایرانی در جشن نوروز، هدایا و رسوم مرتبط با این جشن شرح داده شده است، به علاوه اشاراتی هم به تفسیرهایی درباره نقش نوروز در تقویم و کارکردهای اداری، کشاورزی، اساطیری و آئینی آن دارند که از منظر فرهنگی و هویتی کتاب‌های مهمی هستند.

پشت جلد کتاب می‌خوانیم: «نوروز از دیرپاترین آئین‌های ایرانی است که از پس قرون متمادی، در انطباقی هنرمندانه با شرایط گوناگون تا امروز تداوم داشته است لیکن در این گذشته پر فراز و نشیب، تفسیری واحد نداشته و دست کم می‌توان سه تفسیر از نوروز را به تناسب «روزگار ساسانی»، «روزگار پیشاصفوی» و «عهد صفوی» برای آن برشمرد. از چنین منظری، در اثر حاضر بازخوانی دوازده رساله نوروزی که هرکدام بازنمایی تفسیرهای متفاوت از نوروز هستند مد نظر قرار گرفته است؛ در متنی منتسب به روزگار ساسانی، متون و منابع ادبی و تاریخی بعد از اسلام، نوروزنامه‌های عهد صفوی و نوروزنامه‌های نوشته شده در فرارودان تفسیرهای مختلف از نوروز ارائه می‌شود. ناگفته نماند که سنن و آئین‌های نوروزی به سبب کارآمدی گاهشماری در سنت‌های اداری ایران زمین، با سال مالی رابطه وثیقی داشته لذا از هرسو که به چهار کارکرد نوروز، یعنی: اداری، کشاورزی، اساطیری و آئینی بنگریم، به مهمترین کارکرد آن یعنی سال مالی می‌رسیم. این رساله‌ها علاوه بر اهمیت محتوایی آن درباره آئین کهن نوروز، نمونه‌ای مهم از نثر روزگار خود به شمار می‌روند.»

کتاب «نوروزنامه: دوازده رساله نوروزی» در ۱۷۰ صفحه و با قیمت ۲۵۰ هزار تومان توسط نشر نگارستان اندیشه منتشر و عرضه شده است.