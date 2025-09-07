  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

حملات پهپادی یمن به اراضی اشغالی؛ آژیر خطر به صدا درآمد+فیلم

منابع صهیونیستی از حملات پهپادی جدید نیروهای مسلح یمن علیه این رژیم و به صدا درآمدن آژیر خطر در النقب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به اراضی اشغالی خبر دادند.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سه پهپاد یمنی از سمت سیناء در حال حرکت به فلسطین اشغالی رصد شده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از آماده باش ارتش این رژیم به دنبال حملات پهپادی یمن خبر دادند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به رصد سه پهپاد یمنی مدعی شد که پدافند این رژیم در حال رهگیری این پهپادهاست.

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در نتسانا در جنوب النقب از بیم رخنه پهپادی خبر می دهند.

جزئیات بیشتری منتشر نشده است.

