توزیع ۲۰۰ بسته لوازم التحریر در قالب پویش مردمی مهرسان

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش مردمی مهرسان که از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده، امسال برای چهارمین سال متوالی در آستانه سال تحصیلی جدید، موفق به تهیه و توزیع ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار شده است.

این پویش با هدف کمک به تحصیل کودکان نیازمند و با همراهی دانشجو معلمان و سایر نیکوکاران، فعالیت‌های خود را گسترش داده است.

زهرا داوری، مسئول پویش مهرسان، در خصوص این حرکت خداپسندانه اظهار کرد: فعالیت ما از تهیه ۱۰ بسته لوازم‌التحریر آغاز شد و خوشبختانه با حمایت‌های مردمی، امسال توانسته‌ایم ۲۰۰ بسته به ارزش تقریبی هر بسته ۴۰۰ هزار تومان را تهیه کنیم. وی افزود قصد داریم با ادامه حمایت‌های مردمی، ۱۰۰ بسته دیگر را نیز تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید آماده و به دست دانش‌آموزان نیازمند برسانیم.

وی افزود: این حرکت از ابتدا تاکنون کاملاً مردمی بوده و بدون حمایت مالی هیچ ارگان یا نهادی پیش رفته است.

او همچنین به وعده‌های برخی مسئولان برای حمایت اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که تحقق این وعده‌ها نقش بزرگی در گسترش فعالیت‌های مهرسان ایفا کند.