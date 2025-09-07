اعزام ۷۵ مددجو به مشهد توسط کمیته امداد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلامی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران با اعلام برنامه‌های پیش‌بینی شده به مناسبت هفته وحدت، از اعزام ۷۵ مددجوی تحت حمایت به مشهد مقدس خبر داد.

سلامی با اشاره به برگزاری جشن‌های میلاد پیامبر اکرم (ص) در ادارات اجرایی، اظهار کرد: در این آئین‌ها، مساله استراتژیک وحدت اسلامی و ایجاد شناخت بیشتر از سیره نبوی برای حضار تبیین خواهد شد.

وی برپایی موکب «رحمه للعالمین» به نام پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد و افزود: این موکب با شعار «نسیم رحمت» در کانون‌ها و مراکز فرهنگی کمیته امداد استان تهران برپا می‌شود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران در ادامه به جزئیات اعزام مددجویان به مشهد مقدس پرداخت و گفت: همزمان با آغاز هفته وحدت، ۷۵ تن از مددجویان دختر تحت حمایت، در رده سنی ۲۵ تا ۳۳ سال، در قالب اردوهای سراسری با شعار «نوید زندگی» به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی افزود: این افراد به مدت یک هفته از برنامه‌های زیارتی، آموزشی، ورزشی و تفریحی بهره‌مند خواهند شد.

سلامی با بیان اینکه برگزاری این دوره از اردوهای سراسری تا ۱۸ شهریورماه ادامه دارد، به برنامه‌های جنبی این اردو اشاره کرد و یادآور شد: کارگاه‌های «مارپیچ زندگی» به منظور افزایش تاب‌آوری در شرایط سخت، «گپ زندگی» در قالب حلقه‌های گفت‌وگوی راهنمایان خانواده با موضوع ملاک‌های انتخاب همسر و «کارگاه انتخاب زندگی» با ارائه مفاهیم پایه زندگی مشترک و ضرورت ازدواج، برای مددجویان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این برنامه‌ها با هدف ترویج مفاهیم دینی، تقویت روحیه و ایجاد نشاط در میان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اجرا می‌شود.