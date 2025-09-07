  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

کاهش ۴ درصدی محصولات کشاورزی به دلیل فرسودگی ادوات و کمبود تسهیلات

کاهش ۴ درصدی محصولات کشاورزی به دلیل فرسودگی ادوات و کمبود تسهیلات

اراک- رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: فرسودگی ادوات و کمبود امکانات در سالهای اخیر سبب کاهش ۴ و هشت دهم درصدی محصولات کشاورزی شده و این حوزه با مشکلات جدی مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری پیش ازظهر یکشنبه در گردهمایی سالانه رئیس ادارات فناوری‌های مکانیزه سراسر کشور در اراک اظهار کرد: این وزارتخانه در سال‌های اخیر برای حل مشکلات سوخت ماشین‌آلات خودگردان کشاورزی اقداماتی را انجام داده است.

وی افزود: کهنگی ادوات کشاورزی و عدم توانایی کشاورزان در خرید ماشین‌آلات جدید به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم، باعث کاهش ۴ و هشت دهم درصدی بهره‌وری و ریزش محصولات می‌شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این وضعیت تأثیر منفی زیادی بر تولیدات کشاورزی کشور گذاشته و نیازمند توجه فوری است.

وی ادامه داد: با توجه به تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با این بحران، همچنان چالش اصلی کمبود تسهیلات مناسب برای نوسازی و خرید ماشین‌آلات جدید باقی مانده است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی، بیان کرد: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های خرید ادوات کشاورزی، توان خرید کشاورزان به شدت کاهش یافته و این امر مانع از نوسازی ماشین‌آلات و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی شده است.

وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیگیری‌های مستمری را برای فراهم‌سازی تسهیلات ارزان‌قیمت و ایجاد خط ویژه اعتباری برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی انجام داده است.

ذوالفقاری گفت: تخصیص اعتبارات ویژه برای این بخش به دلیل مشکلات مختلف، هنوز به طور کامل تحقق نیافته است.

وی افزود: ضروری است که استان‌ها از ظرفیت نمایندگان خود برای پیگیری تخصیص اعتبارات ویژه به بخش مکانیزاسیون کشاورزی بهره‌برداری کنند تا مشکلات این بخش به طور اساسی برطرف شود.

