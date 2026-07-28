میزان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذولفقاری ظهر سه‌شنبه در گردهمایی روسای ادارات امور فناوری‌های مکانیزه جهاد کشاورزی سراسر کشور در اراک اظهار کرد: ۶۵ درصد از ناوگان ۲۳ تا ۲۴ هزار دستگاهی کمباین کشور فرسوده است.

وی افزود: این وضعیت، مصرف سوخت و میزان ریزش و هدررفت محصولات کشاورزی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

ذوالفقاری تصریح کرد: بانک کشاورزی با وجود تنگناهای اقتصادی، از طریق سیاست‌گذاری و تأمین تسهیلات، حمایت مستمری از وزارت جهاد کشاورزی داشته و نقش مؤثری در پایداری و توسعه مکانیزاسیون ایفا کرده است.

وی ادامه داد: تسهیلات تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی با روندی صعودی، از ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال‌های گذشته به ۸۰ هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته و رشد سالانه بیش از ۱۰ درصدی جذب منابع را رقم زده است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: بیش از ۹۵ درصد تسهیلات مکانیزاسیون در مسیر هدف‌گذاری‌شده مصرف شده و این بخش به‌عنوان یکی از موفق‌ترین حوزه‌ها در مدیریت و گردش منابع وزارت جهاد کشاورزی شناخته می‌شود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با هدف توسعه ظرفیت‌های تولید، حمایت از کل زنجیره مکانیزاسیون را دنبال می‌کند؛ چراکه فرسودگی ناوگان برداشت، موجب افزایش هدررفت محصولات و تحمیل خسارت‌های اقتصادی می‌شود.

ذوالفقاری افزود: حمایت از تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی، اقدامی راهبردی برای حفظ امنیت غذایی، کاهش هدررفت محصولات و صیانت از منابع ملی کشور است.

وی بیان کرد: با توجه به محدودیت تولید کمباین در داخل کشور و فعالیت تنها سه تولیدکننده، حمایت از این بخش برای کاهش خسارت‌های ناشی از فرسودگی ناوگان و حفظ تولید ضروری است.