به گزارش خبرنگار مهر، رسول سلگی پیش ازظهریکشنبه در نشست سالانه رؤسای ادارات فناوری‌های مکانیزه سراسر کشور در اراک اظهار کرد: در حال حاضر ۶۴۸ هزار و ۱۸۵ دستگاه تراکتور، ۲۲۳ هزار دستگاه تیلر و ۹۳۶ دستگاه چاپر در کشور در بخش کشاورزی فعال است.

قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات خرید ادوات کشاورزی تخصیص یافت، گفت: از این میزان اعتبار، پنج هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال به دستگاه‌های کشاورزی معرفی شده و ۷۸۲ میلیارد ریال از آن جذب شده است.

سلگی تصریح کرد: علاوه بر این، ۲۱ هزار و ۲۶۹ دستگاه کمباین غلات نیز در کشور فعال است که از این میان، ۵۵ درصد آن‌ها فرسوده هستند.

قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این دستگاه‌ها عمر بالای ۱۳ سال دارند و باعث کاهش کیفیت برداشت و هدر رفت محصول می‌شوند.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای نوسازی ناوگان کمباین کشور هدف‌گذاری کرده سالانه ۲ هزار دستگاه کمباین جدید تأمین کند.

سلگی تصریح کرد: ۴۴۹ دستگاه در بخش دام و طیور، ۲۱۵ دستگاه سم‌پاشی و ۱۸۳ دستگاه در بخش برنج‌کاری در کشور فعال هستند.

ضریب مکانیزاسیون کشور در بخش کشاورزی از یک و ۷۶ درصد به ۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت

قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ضریب مکانیزاسیون کشور از یک و ۷۶ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است، اظهار کرد: این افزایش قابل توجه است اما همچنان نیاز به تجهیز بیشتر بخش کشاورزی داریم.

وی افزود: در حال حاضر ۶۱ هزار دستگاه تراکتور به صورت سالانه مورد نیاز است که تأمین این نیاز، مستلزم تخصیص تسهیلات و یارانه بلاعوض است.

سلگی ادامه داد: ۳۷ هزار و ۹۴۹ دستگاه در بخش خاکورزی حفاظتی، ۷ هزار و ۹۱۳ دستگاه بذرکار و ۱ هزار و ۴۶۸ دستگاه خطی کار کشت برای پسته در کشور به کار گرفته شده است.

وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی نظیر مولدنانو حباب، دستگاه برداشت میکروجلبک، سامانه هوشمند پرورش میگو و شهیاد غذاده آبزیان در حال بهره‌برداری هستند که بهبود قابل توجهی در بهره‌وری این صنعت به همراه دارد.

قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی افزود: دستورالعمل اسقاط تراکتورهای فرسوده به منظور نوسازی ناوگان کشاورزی کشور تدوین شده و در آینده نزدیک در دست اقدام قرار می‌گیرد.