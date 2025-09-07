  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات خرید ادوات کشاورزی تخصیص یافت

۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات خرید ادوات کشاورزی تخصیص یافت

اراک- قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، از تخصیص اعتبار ۶ هزار میلیارد ریالی برای تسهیلات ادوات کشاورزی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول سلگی پیش ازظهریکشنبه در نشست سالانه رؤسای ادارات فناوری‌های مکانیزه سراسر کشور در اراک اظهار کرد: در حال حاضر ۶۴۸ هزار و ۱۸۵ دستگاه تراکتور، ۲۲۳ هزار دستگاه تیلر و ۹۳۶ دستگاه چاپر در کشور در بخش کشاورزی فعال است.

قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات خرید ادوات کشاورزی تخصیص یافت، گفت: از این میزان اعتبار، پنج هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال به دستگاه‌های کشاورزی معرفی شده و ۷۸۲ میلیارد ریال از آن جذب شده است.

سلگی تصریح کرد: علاوه بر این، ۲۱ هزار و ۲۶۹ دستگاه کمباین غلات نیز در کشور فعال است که از این میان، ۵۵ درصد آن‌ها فرسوده هستند.

قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این دستگاه‌ها عمر بالای ۱۳ سال دارند و باعث کاهش کیفیت برداشت و هدر رفت محصول می‌شوند.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای نوسازی ناوگان کمباین کشور هدف‌گذاری کرده سالانه ۲ هزار دستگاه کمباین جدید تأمین کند.

سلگی تصریح کرد: ۴۴۹ دستگاه در بخش دام و طیور، ۲۱۵ دستگاه سم‌پاشی و ۱۸۳ دستگاه در بخش برنج‌کاری در کشور فعال هستند.

ضریب مکانیزاسیون کشور در بخش کشاورزی از یک و ۷۶ درصد به ۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت

قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ضریب مکانیزاسیون کشور از یک و ۷۶ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است، اظهار کرد: این افزایش قابل توجه است اما همچنان نیاز به تجهیز بیشتر بخش کشاورزی داریم.

وی افزود: در حال حاضر ۶۱ هزار دستگاه تراکتور به صورت سالانه مورد نیاز است که تأمین این نیاز، مستلزم تخصیص تسهیلات و یارانه بلاعوض است.

سلگی ادامه داد: ۳۷ هزار و ۹۴۹ دستگاه در بخش خاکورزی حفاظتی، ۷ هزار و ۹۱۳ دستگاه بذرکار و ۱ هزار و ۴۶۸ دستگاه خطی کار کشت برای پسته در کشور به کار گرفته شده است.

وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی نظیر مولدنانو حباب، دستگاه برداشت میکروجلبک، سامانه هوشمند پرورش میگو و شهیاد غذاده آبزیان در حال بهره‌برداری هستند که بهبود قابل توجهی در بهره‌وری این صنعت به همراه دارد.

قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی افزود: دستورالعمل اسقاط تراکتورهای فرسوده به منظور نوسازی ناوگان کشاورزی کشور تدوین شده و در آینده نزدیک در دست اقدام قرار می‌گیرد.

