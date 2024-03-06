گزارش یک هزار و ۹۸۳ مورد تخلف اضافه تناژ بار در محورهای مرکزی

حامد عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نظارت و بازرسی از ۹ هزار و ۷۵۰ ناوگان حمل و نقل صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲ و نیم برابر رشد داشته است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی با بیان اینکه از این تعداد بازرسی یک هزار و ۹۸۳ مورد با تخلف اضافه تناژ بار گزارش شده، افزود: از مجموع ناوگان حمل و نقل کالا و مسافری که مورد بازرسی قرار گرفته تخلف ۸۷۷ مورد احراز شده و با توجه به اینکه تکرار در تخلفات داشته‌اند، به کمیسیون رسیدگی تخلفات رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل ارجاع شده تا طبق قانون با آنها برخورد شود.

عابدی هدف از اجرای نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی را جلوگیری از حمل بار خارج از شبکه توزیع کالا و حمایت از رانندگان قانونمند برشمرد.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی افزود: با توجه به اینکه کارخانه‌های مستقر در استان مرکزی محصولات نیروگاهی، پتروشیمی، پالایشگاهی تولید و به سایر نقاط کشور ارسال می‌کند از ابتدای سال جاری تاکنون ۴ هزار و ۶۹۹ پروانه عبور بارهای ترافیکی صادر شده که برخی از این محموله‌ها در فضای کشور و رسانه‌ها بازخوردهای بسیاری داشته است.

عابدی با اشاره به اهمیت کاهش تصادفات جاده‌ای و تلفات ناشی از آن یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه آموزش مبانی ایمنی و ترافیک و حوادث جاده‌ای در ۱۵ مدرسه حاشیه راه‌ها به دانش آموزان ارائه شد.

وی بیان کرد: همچنین به منظور ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی و کاهش تلفات تصادفات، آموزش‌های لازم به موتورسواران ارائه و ۵۴۵ کلاه ایمنی نیز به دارندگان گواهی نامه موتورسیکلت اهدا شد.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی آشکارسازی ۶۰۰ دستگاه وسایل نقلیه عمومی باری، نصب ۴۵۰۰ عدد شبرنگ بر روی موتورسیکلت، وانت بار و ادوات کشاورزی را از دیگر اقدامات این اداره در ۱۱ ماه اخیر عنوان کرد.

وی افزود: بیشتر وسایل نقلیه همچون ادوات کشاورزی که در روستاها تردد دارند به این دلیل که از سیستم روشنایی مناسب برخوردار نیستند، از طریق نصب شبرنگ تاحدودی قابل تشخیص بوده و باعث می‌شود تصادفات جاده‌ای اینگونه وسایل نقلیه کاهش یابد.

عابدی گفت: به منظور بررسی و ارائه راهکار برای کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن، ۱۴ نشست کمیسیون ایمنی با حضور معاون عمرانی و سایر اعضای مربوطه برگزار شده که نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی و همچنین رفع نقاط حادثه خیز داشته است.

وی هدف از اجرای طرح‌های مختلف توسط این اداره را ارتقای ایمنی ناوگان حمل و نقل، آموزش مباحث ایمنی و ترافیکی، کاهش تصادفات جاده‌ای و تلفات ناشی از آن، ارتقای فرهنگ رانندگی، کاهش خطرات جاده‌ای برای عابرین پیاده، موتورسوران عنوان کرد.

عابدی گفت: در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی برای ارتقای ایمنی کاربران آسیب پذیر مانند دانش آموازن مدارس حاشیه راه، موتورسوران، عابران پیاده و همچنین طرح کنترل و نظارت بر تردد ناوگان حمل و نقل عمومی، برگزاری جلسات کمیسیون ایمنی، اجرای طرح‌های آشکارسازی موتورسیکلت و وانت بارها اقدامات مناسبی در این حوزه صورت گرفته است.

وی افزود: نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی سنگین، صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی، آموزش موتورسواران و ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی، شناسایی تخلفات اضافه بار بخش دیگری از وظایف اداره ایمنی و ترافیک است.