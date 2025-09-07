علی حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رؤسای هیئتهای ورزشی ضعیف کنار گذاشته میشوند، اظهار کرد: رؤسای هیئتهایی که در ارزشیابی فدراسیونها جایگاهی ندارند، باید کنار بروند.
وی افزود: هرکس در ورزش مسئولیتی بر عهده میگیرد، باید به وظیفه خود در قبال ورزشکاران و جامعه ورزش عمل کند. در حال حاضر ۴ یا ۵ هیئت ورزشی عملکرد ضعیفی دارند و اگر نتوانند به درستی وظایف خود را انجام دهند، برکنار خواهند شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: یک سال از رئیس هیئت انجمنهای ورزشی استان حمایت کردم تا رئیس فدراسیون او را برکنار نکند، اما وقتی عملکرد این هیئت بسیار ضعیف بوده و رئیس فدراسیون نیز از او ناراضی است، باید کنار برود.
حقیقی با اشاره به حمایتهای زیرساختی از این هیئت گفت: یک سالن ورزشی خوب در اختیارشان قرار دادیم، با این حال خروجی عملکرد مشخص است؛ الان دارت ما کجاست؟ سپکتاکرا کجاست؟ در این هیئت شاهد عملکرد ضعیف بودیم و بارها نیز هشدارهای لازم را دادهایم.
وی تأکید کرد: رؤسای هیئتهایی که در رتبهبندی فدراسیونها در انتهای جدول قرار دارند و عملاً هیئتشان تعطیل است، باید کنار بروند و کنار گذاشته خواهند شد.
نظر شما