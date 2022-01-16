به گزارش خبرگزاری مهر، محرم روزبه ظهر یکشنبه در افتتاحیه دوره مربیگری درجه B آسیا با اشاره به عملکرد هیئت فوتبال استان همدان اظهار داشت: خوشبختانه هیئت فوتبال با مدیریت مناسب امروز پرچمدار هیئت‌های ورزشی استان همدان است.

وی افزود: توسعه فوتبال در تمام نقاط استان، برگزاری منظم لیگ‌های پایه، لیگ برتر و دسته اول استان، عملکرد خوب تیم‌ها در لیگ‌های کشوری و برگزاری متعدد دوره‌های آموزشی مربیگری و داوری از جمله اقدامات درخشان هیئت فوتبال استان همدان است.

وی با اشاره به ریاست هیئت فوتبال استان همدان گفت: جا دارد انتصاب مهندس صوفی را به عنوان رئیس کمیته عمران و زیرساخت‌های فدراسیون جمهوری اسلامی ایران را خدمت خانواده بزرگ فوتبال و ورزش استان تبریک بگویم.

روزبه خاطرنشان کرد: به طور قطع حضور رؤسای هیئت‌ها در پست‌های مدیریتی فدراسیون به رشد بیشتر آن رشته ورزشی کمک شایانی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه به دنبال رشد زیرساخت‌های ورزشی هستیم، بیان کرد: فوتبال به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین ورزش‌ها نیاز به زیرساخت مناسب دارد که با تدبیر مدیرکل ورزش و جوانان استان به دنبال احداث زمین‌های فوتبال در نقاط مختلف استان هستیم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: یکی از الزامات توسعه ورزش رشد زیرساخت‌ها بوده که با تمام توان به دنبال این امر هستیم.