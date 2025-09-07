صادرات از گمرکات سیستان و بلوچستان به ۹۴ میلیون دلار رسید

قربان کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون تن کالا به ارزش ۹۴ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده که از نظر وزنی ۳۳ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به واردات کالا از طریق مرزهای استان، اعلام کرد: در ۵ ماهه امسال، یک میلیون تن کالا به ارزش ۹۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار وارد کشور شده که ۶۷ درصد رشد وزنی و ۲۷ درصد افزایش ارزشی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.

وی افزود: در بخش ترانزیت خارجی نیز گمرکات سیستان و بلوچستان شاهد عبور بیش از ۵۰۸ هزار و ۵۱۲ تن کالا بوده است؛ رقمی که نشان از افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.