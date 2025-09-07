  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

صادرات از گمرکات سیستان و بلوچستان به ۹۴ میلیون دلار رسید

صادرات از گمرکات سیستان و بلوچستان به ۹۴ میلیون دلار رسید

زاهدان - ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان از افزایش چشمگیر صادرات وزنی به میزان ۹۴ میلیون دلار و رشد قابل توجه واردات در ۵ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

قربان کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون تن کالا به ارزش ۹۴ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده که از نظر وزنی ۳۳ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به واردات کالا از طریق مرزهای استان، اعلام کرد: در ۵ ماهه امسال، یک میلیون تن کالا به ارزش ۹۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار وارد کشور شده که ۶۷ درصد رشد وزنی و ۲۷ درصد افزایش ارزشی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.

وی افزود: در بخش ترانزیت خارجی نیز گمرکات سیستان و بلوچستان شاهد عبور بیش از ۵۰۸ هزار و ۵۱۲ تن کالا بوده است؛ رقمی که نشان از افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

کد خبر 6582570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها