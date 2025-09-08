خط کشی ۲۹۰۰ کیلومتر از محورهای استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب کرد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای خط کشی ۲۹۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان از ابتدای سالجاری تا کنون اعلام کرد: این خط کشیها با هدف افزایش ایمنی تردد، هدایت بهتر رانندگان و کاهش حوادث جادهای انجام شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سیستان و بلوچستان افزود: در کنار اجرای خط کشی اقدامات دیگری نیز به منظور ارتقای ایمنی راههای استان انجام شده که از جمله آن میتوان به ۳۰۰۰ مترمربع تابلو و علائم، ۹ کیلومتر حفاظ فلزی و بتنی، ۵۵۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی، ۱۱ هزار تابلو اخطاری و انتظامی، اجرای ۵۰ کیلومتر شیب شیروانی و اجرای ۵ کیلومتر روشنایی طولی توسط این اداره کل در محورهای مواصلاتی اشاره کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به طول راههای استان و جهت تردد ایمن کاربران جادهای ایمن سازی محورهای مواصلاتی بصورت مستمر در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
