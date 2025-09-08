  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

خط کشی ۲۹۰۰ کیلومتر از محورهای استان سیستان و بلوچستان

خط کشی ۲۹۰۰ کیلومتر از محورهای استان سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان از اجرای ۲۹۰۰ کیلومتر خط کشی در محورهای مواصلاتی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب کرد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای خط کشی ۲۹۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان از ابتدای سالجاری تا کنون اعلام کرد: این خط کشی‌ها با هدف افزایش ایمنی تردد، هدایت بهتر رانندگان و کاهش حوادث جاده‌ای انجام شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان افزود: در کنار اجرای خط کشی اقدامات دیگری نیز به منظور ارتقای ایمنی راه‌های استان انجام شده که از جمله آن می‌توان به ۳۰۰۰ مترمربع تابلو و علائم، ۹ کیلومتر حفاظ فلزی و بتنی، ۵۵۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی، ۱۱ هزار تابلو اخطاری و انتظامی، اجرای ۵۰ کیلومتر شیب شیروانی و اجرای ۵ کیلومتر روشنایی طولی توسط این اداره کل در محورهای مواصلاتی اشاره کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به طول راه‌های استان و جهت تردد ایمن کاربران جاده‌ای ایمن سازی محورهای مواصلاتی بصورت مستمر در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

کد خبر 6583266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها