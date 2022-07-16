به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی کمالی ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خارگ اظهار داشت: ما در اسلام هر آنچه داریم از برکت غدیر خم است.
امام جمعه خارگ بیان کرد: مسئله غدیر مسئله استثنایی تاریخ بشر و نقطه عطف در خلقتهای الهی در میان بشر است و در تبیین واقعه غدیر خم تلاش و همت بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: توسعه زیرساختهای آموزشی جزیره خارگ و توجه به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش ضروری است و انتظار میرود همگان در جهت ارتقای فعالیتهای آموزشی و پرورشی گام بردارند.
امام جمعه خارگ تصریح کرد: شرکتهای نفتی مستقر در جزیره به حل مشکلات زیر ساختی آموزش و پرورش خارگ اهتمام ویژه داشته باشند. شرکت پتروشیمی خارگ به مسئولیتهای اجتماعی توجهی ندارد.
ضرورت توجه به پرورش خلاقیت و نوآوری در تحصیل دانش آموزان جزیره خارگ
بخشدار ویژه خارگ در این نشست اظهار داشت: در جریان بیماری کرونا اقدامات مؤثر انجام شده از سوی دانش آموزان و فرهنگیان این جزیره از زمان شیوع این ویروس خوب بوده است و باید این روند تداوم داشته باشد.
محمدرضا دشتی زاده افزود: دانش آموزان خارگی باید در حوزههای مختلف آموزشی و پرورشی ارتقا یابند، باید برنامهای مدون در راستای ارتقای هوش مصنوعی و کارآفرینی دانش آموزان تدوین شود، پرورش خلاقیت و نوآوری در تحصیل دانش آموزان این جزیره باید مورد توجه قرار گیرد.
بخشدار ویژه تصریح کرد: انتظار میرود در سالجاری شورای آموزش و پرورش جزیره فعالتر، اصولی و تخصصی تشکیل شود تا خروجی بهتری جهت رفع مشکلات به دنبال داشته باشد.
وی گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی خارگ و توجه به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش ضروری است و انتظار میرود همگان در جهت ارتقا فعالیتهای آموزشی و پرورشی گام بردارند.
دشتی زاده در پایان خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش استان بوشهر نباید نسبت به مسائل این حوزه در جزیره خارگ بی تفاوت باشد، شرکتهای نفت و پتروشیمی مستقر در این جزیره با نگاه توسعه حوزه آموزش و پرورش، اعتبارات لازم جهت بهسازی و نوسازی سینما تربیت خارگ را در نظر بگیرند.
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