نامه تاج به رئیس مجلس؛ تصویب قانون حق پخش گام بزرگی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، متن نامه رئیس فدراسیون به شرح ذیل است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم ورزش و جوانان
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
بدین وسیله، مراتب سپاس و تقدیر عمیق خانواده بزرگ فوتبال و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را بابت تصویب و عملیاتی شدن "قانون حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی" تقدیم حضور شما و نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی به ویژه همکاران محترم در کمیسیون فرهنگی، دنیا مالی، وزیر محترم ورزش و جوانان و همکاران گرامی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ویژه شورای تخصصی هماهنگی ورزش رسانه ملی ابراز میدارم.
این تصمیم خردمندانه و این همکاری بیبدیل، گامی بلند و تحولی بنیادین در مسیر توسعه پایدار و افزایش عدالت مالی در فوتبال کشور و در نهایت اعتلا این رشته ورزشی محسوب میشود. سالهای متمادی بود که جامعه فوتبال، از باشگاهها تا بازیکنان و مربیان، چشم انتظار چنین قانونی بود تا منبع درآمدی پایدار و شفاف برای رشد و شکوفایی فوتبال فراهم آید.
تصویب قانون حق پخش گام بزرگی برای اعتلا فوتبال کشور خواهد بود
تصویب این قانون، نه تنها به تقویت بنیه مالی باشگاهها و حل بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی آنها کمک شایانی خواهد کرد، بلکه بستری مناسب برای سرمایهگذاری بیشتر در ردههای پایه، توسعه زیرساختها، ارتقا سطح کیفی مسابقات و افزایش جذابیت لیگها و تیمهای ملی فراهم میآورد. این اتفاق، نویدبخش آیندهای روشنتر برای فوتبال ایران است که میتواند در عرصههای بینالمللی نیز به دستاوردهای بزرگتری دست یابد.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی مجدد از درایت و دوراندیشی شما عزیزان، آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری و تعامل سازنده در جهت اجرای بهینه این قانون و بهرهبرداری حداکثری از پتانسیلهای آن، اعلام میدارد.
با آرزوی توفیق روزافزون در خدمت به ملت شریف ایران.
مهدی تاج»
