بررسی دو پرونده ویژه در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی در رابطه با آخرین موضوعات روز فوتبال ایران اظهار داشت: امروز ۲۶ شهریور روزی مهم و بزرگ در تاریخ فوتبال کشورمان رقم خورد. با مصوبه مجلس شورای اسلامی، باشگاه‌ها به عنوان مالک اصلی تمام حقوق برگزاری مسابقات، از جمله حق پخش تلویزیونی و رسانه‌ای شناخته شدند. بر اساس این مصوبه، صدا و سیما ملزم به پرداخت حق پخش به باشگاه‌ها و وزارت ورزش است. همچنین وزارت ورزش مکلف شد با همکاری وزارت ارشاد، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کیفیت و کمیت آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

او ادامه داد: این اتفاق بزرگ با همکاری و مساعدت ویژه مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون فرهنگی، وزیر ورزش و جوانان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شورای هماهنگی ورزش کشور محقق شد. امیدواریم این گام ارزشمند، زمینه‌ساز تحولات تازه‌ای در حوزه حقوق باشگاه‌ها باشد و آثار مثبت آن را در رقابت‌های بین‌المللی نیز مشاهده کنیم.

علوی تصریح کرد: هفته گذشته داوری (عبدالنبی پورخلف) در یکی از برنامه‌های تلویزیونی نکاتی را مطرح کرد. او روز گذشته در کمیته اخلاق فدراسیون حضور یافت و مقرر شد مستندات مربوط به مباحث مطرح‌شده را به کمیته اخلاق ارائه دهد. پس از بررسی نهایی، نتایج و جمع‌بندی به اطلاع عموم خواهد رسید.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در رابطه با پرونده محرومیت شایان مصلح (کاپیتان تیم ذوب آهن) تصریح کرد: او پس از حضور در کمیته اخلاق توضیحاتی را ارائه کرد. جزئیات رأی مربوط به پرونده مصلح نیز پس از طی مراحل نهایی اعلام عمومی خواهد شد.

علوی در خصوص دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در فینال کافا گفت: فردا شب در فینال مسابقات کافا، تیم ملی ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی به مصاف تیم میزبان، ازبکستان خواهد رفت. داوری این مسابقه بر عهده نورزاد عبدی‌کاتریف از قرقیزستان است. امیدواریم شاهد بهترین قضاوت از سوی این داور باشیم. بدیهی است که نگاه هواداران فوتبال کشورمان علاوه بر تماشای بازی، به عملکرد داور مسابقه نیز معطوف خواهد بود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان خاطر نشان کرد: نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان، از روز جمعه همین هفته آغاز خواهد شد. در همان روز، هفته نخست مسابقات لیگ بانوان نیز استارت می‌خورد و پس از آن مرضیه جعفری و همکارانش میزبان بازیکنان تیم ملی خواهند بود.