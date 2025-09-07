  1. استانها
درهای مهندسی پلیمر به روی دانشجویان در دانشگاه بجنورد باز شد

بجنورد- دانشگاه بجنورد با دریافت مجوز دفتر گسترش آموزش عالی، از مهرماه ۱۴۰۴ برای نخستین بار در رشته مهندسی پلیمر دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دانشگاه بجنورد با دریافت مجوز دفتر گسترش آموزش عالی، برای نخستین بار رشته کارشناسی مهندسی پلیمر را برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ راه‌اندازی کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه، این مجوز پس از پیگیری‌های گروه برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و معاونت آموزشی دانشگاه صادر شده است و با آغاز سال تحصیلی جدید، متقاضیان می‌توانند در این رشته ثبت‌نام کنند و تحصیلات کارشناسی خود را در حوزه مهندسی پلیمر آغاز نمایند.

علاقه‌مندان برای انتخاب این رشته می‌توانند به اطلاعیه دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

